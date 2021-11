Perché Imma Tataranni è stata divisa in due parti: la seconda nel 2022 La seconda stagione di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore è stata divisa in due parti: la prima è andata in onda questo autunno, mentre i quattro episodi conclusivi arriveranno in prima serata nella primavera del prossimo anno. Non è la prima volta che la Rai adotta questa modalità che abbraccia il modello Netflix: la piattaforma streaming, infatti, è solita dividere le serie più seguite in due momenti diversi, in modo da diluirne il successo e fidelizzare ancor di più il pubblico.

A cura di Ilaria Costabile

Imma Tataranni-Sostituto Procuratore è una delle fiction Rai che sin dalla prima stagione ha ottenuto grandi consensi da parte del pubblico e anche con la seconda stagione, la cui prima puntata è andata in onda il 26 ottobre 2021, ha confermato di essere uno dei prodotti di punta della Rai. Proprio per garantire una maggiore fidelizzazione da parte del pubblico, la serie è stata divisa in due parti, di cui una conclusasi questo autunno con la puntata del 9 novembre, l'altra che invece andrà in onda la prossima primavera.

La Rai adotta il modello Netflix

Non è la prima volta che la Rai mette in atto questa modalità che si avvicina alle partizioni già in atto su piattaforme come Netflix che, infatti, ha più volte diviso in due tranche le serie più amate dagli utenti. Ed è quanto è accaduto per La Casa di Carta, la cui ultima stagione, composta da dieci episodi, è stata diluita in due appuntamenti per accompagnare gli appassionati della serie al definitivo finale di stagione. Se la prima parte, infatti, è già stata divorata dagli utenti del colosso streaming, ecco che invece la seconda si appresta ad uscire entro la fine del 2021.

Imma Tataranni come Doc-Nelle tue mani

Nel caso delle fiction prodotte dalla tv di Stato, questo escamotage è stato adottato anche per Doc-Nelle tue mani, uno dei più grandi successi dello scorso anno i cui episodi sono stati mandati in onda in due momenti diversi. Una prima parte, infatti, ha fatto il suo esordio a marzo 2020, per poi arrivare agli episodi conclusivi della prima stagione ad ottobre dello stesso anno. Un successo, quello di Doc, che ha permesso di centellinare l'attenzione del pubblico che, infatti, ha atteso con trepidazione l'arrivo delle nuove puntate. Stesso discorso, quindi, è stato messo in atto per Imma Tataranni. Visto il successo della prima stagione, confermato dagli ottimi ascolti della seconda, ecco come alle quattro puntate iniziali, si aggiungeranno i quattro episodi conclusivi che, in effetti, rappresentano il finale di stagione, in attesa di sapere se ce ne sarà una terza.