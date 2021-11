Quando torna Imma Tataranni 2, la data delle ultime puntate con il finale di stagione Martedì 9 novembre va in onda l’ultima puntata della prima parte della seconda stagione di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, la fiction con protagonista Vanessa Scalera tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. I quattro episodi conclusivi arriveranno nel 2022, in primavera, quando rivedremo i personaggi principali della fiction.

A cura di Ilaria Costabile

Con la puntata di martedì 9 novembre si conclude la prima parte della seconda stagione di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. La fiction di Rai1 con protagonista Vanessa Scalera tornerà con altre quattro puntate nel 2022, probabilmente in primavera. Non si tratta di una terza stagione, ma di un'equa divisione della serie pensata dalla Rai, che consente al pubblico di ritardare l'arrivederci ad uno dei personaggi più amati degli ultimi anni nella fiction italiana. Dopo aver scoperto di essere entrata nel mirino della malavita per le sue indagini volte ad incastrare Romaniello, Imma Tataranni dovrà fare i conti con chi, seppur in altro modo, sta cercando di far crollare la sua credibilità, servendosi a sua insaputa di Calogiuri. Ritorneranno, quindi, nelle prossime puntate Alessio Lapice, Massimiliano Gallo e Carlo Buccirosso, insieme agli altri volti che ruotano attorno alla vita del sostituto procuratore nata dalla penna di Mariolina Venezia, dai cui romanzi sono tratti i vari episodi della fiction.

La seconda stagione di Imma Tataranni è divisa in due parti

Sono otto gli episodi che compongono la seconda stagione di Imma Tataranni, di cui il pubblico ha avuto un primo assaggio nell'autunno 2021. Quattro le puntate andate in onda finora, in cui il Sostituto Procuratore è stata alle prese con casi dalla difficile risoluzione, il ritorno del giovane Ippazio Calogiuri per cui l'attrazione sembra essere rimasta invariata, ma è necessario non assecondarla. I prossimi quattro episodi vedranno Imma fare i conti con qualcuno che vuole ostacolare le sue indagini e cercherà di mettere caos nella sua vita. Per vedere come si concluderà anche questa seconda stagione bisognerà aspettare la prossima primavera, quando verosimilmente andranno in onda i conclusivi quattro episodi.

Imma Tataranni 2 in streaming, come rivedere le puntate

Per rivedere i quattro episodi della fiction basterà andare su RaiPlay e cercare la seconda stagione di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. Oltre alle puntate, ci sono anche contenuti extra da poter vedere in streaming e con cui gli affezionati potranno scoprire qualcosa in più sui protagonisti.