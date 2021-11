Anticipazioni Imma Tataranni 2, puntata di domani 9 novembre: Scalera nel mirino della malavita La quarta e ultima puntata di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore andrà in onda martedì 8 novembre in prima serata. Si tratta dell’ultimo degli episodi della prima parte della seconda stagione, gli altri andranno in onda il prossimo anno. Dopo l’incendio al locale di Pietro, Imma è costretta a rivelare al marito che è entrata nel mirino della malavita per le sue indagini su Romaniello. Ecco le anticipazioni della prossima puntata.

A cura di Ilaria Costabile

La seconda stagione di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore è tornata in tv lo scorso 26 ottobre, in prima serata su Rai1. La quarta e ultima puntata della fiction con protagonista Vanessa Scalera andrà in onda martedì 8 novembre, a seguito di un doppio appuntamento. Si tratta dell'ultima puntata di questa prima parte della seconda stagione, per le prossime toccherà aspettare il prossimo anno. Dopo l'incendio che ha distrutto il locale di Pietro, Imma è costretta a svelare al marito che la malavita è da tempo che la tiene sott'occhio, ragion per cui hanno deciso di mandarle degli avvertimenti. Da questo momento, quindi, la vita della famiglia Tataranni cambierà completamente.

Imma Tataranni 2, anticipazioni quarta puntata

Stando alle anticipazioni della quarta puntata Imma è costretta a confessare a suo marito Pietro che il presidente della Regione, Lombardi, le aveva lasciato modo di capire che la malavita era intenzionata a farsi valere, mettendo in atto delle rappresaglie contro le sue indagini. La sostituto procuratore, però, non aveva dato credito a quanto le era stato detto, fin quando il locale di suo marito non era stato dato alle fiamme. Pietro non prende particolarmente bene questa notizia e, una volte messo al corrente dei fatti anche Vitali, quest'ultimo decide suo malgrado di mettere la Tataranni sotto scorta. Questa nuova condizione comprometterà anche il rapporto di Imma con sua figlia Valentina che, intanto, è in crisi per il ritorno di Samuel a Matera e per la lontananza con Gabriele.

Qualcuno cerca di incastrare Imma Tataranni

Nonostante i problemi, però, Imma continua nelle sue indagini e si trova ad affrontare due casi evidentemente collegati tra loro. Si tratta di un furto in casa di un'amica di sua suocera, al quale sfortunatamente ha assistito il portiere del palazzo che, però, è morto di infarto a causa dello spavento. La refurtiva di monili e oggetti d'oro, viene trovata a pochi giorni dal furto e nello stesso momento un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato senza vita nel suo laboratorio d'orafo. Intanto il processo contro Romaniello non si ferma. Samuel decide di allontanarsi dalla città, manifestando tutto il suo coraggio ed entrando in un programma di protezione. Questo gesto permetterà ad Imma di reperire nuove prove che incastrino l'imprenditore, purtroppo però non sa che qualcuno sta armeggiando alle sue spalle, manomettendo delle prove che possano metterla in contrasto con suo marito e che, a sua insaputa, ruotano attorno a Calogiuri.