Cuori, anticipazioni ottava e ultima puntata del 28 novembre: il finale di stagione Le anticipazioni dell’ottava e ultima puntata della fiction Cuori. Domenica 28 novembre, il finale di stagione della serie tv con Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci. Attenzione spoiler.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni dell'ottava e ultima puntata di Cuori in onda domenica 28 novembre. La serie tv con Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci è giunta al finale della prima stagione. Gli spettatori, dunque, potranno assistere agli ultimi due episodi, il quindicesimo e il sedicesimo, intitolati rispettivamente Cuori a metà e Fino all'ultimo respiro. L'appuntamento è alle ore 21:25. Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata finale della fiction Cuori. Attenzione spoiler.

Cuori, anticipazioni ultima puntata

Le anticipazioni dell'ottava e ultima puntata di Cuori, in onda domenica 28 novembre su Rai1. Nel quindicesimo episodio, intitolato Cuori a metà, c'è grande preoccupazione per le condizioni di salute di Cesare. Il primario, infatti, sta sempre peggio e la sua vita è ormai a rischio. A salvarlo può essere solo un trapianto di cuore. Quando c'è un cuore disponibile, Cesare fa una richiesta ben precisa. Ritiene, infatti, che debba essere Alberto a eseguire il delicatissimo intervento per impiantarglielo. Pensa di potersi fidare solo di lui. Non sa che Alberto sta vivendo un momento di profonda frustrazione. È tormentato sia dai sensi di colpa per quanto accaduto a Luisa, che dall'amore che prova per Delia. Anche quest'ultima, non riesce più a guardare negli occhi il marito.

Cesare lotta, Delia e Alberto ancora insieme

Nel sedicesimo e ultimo episodio, intitolato Fino all'ultimo respiro, all'ospedale c'è una novità. Arriva, infatti, un nuovo direttore sanitario che dimostra sin da subito un'affinità con Mosca. I due si alleano. Cesare ha intenzione di continuare a lottare, mentre attende il verdetto del Consiglio che con una firma potrebbe sancire la vittoria del capochirurgo e distruggere la carriera e gli sforzi del primario. Alberto e Delia, intanto, sono pronti a estenuanti turni di lavoro per analizzare insieme tutti i bollettini medici ricevuti dal Sudafrica. Cesare torna a casa.