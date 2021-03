Paul Gascoigne è uno dei naufraghi protagonisti dell'Isola dei Famosi 2021. Al pubblico italiano si è presentato con un fare impacciato ma simpatico e con evidenti difficoltà linguistiche che hanno già scatenato l'ironia della conduttrice Ilary Blasi. Ma dietro l'immagine dell'ex campione di calcio britannico, piuttosto sconosciuta al piccolo schermo italiano, c'è una vita fin troppo movimentata, un passato segnato da problemi con l'alcol e sregolatezza. Una lunga riabilitazione negli Stati Uniti, il carcere, la depressione fino alla minaccia di suicidio. Per questo l'esperienza sull'isola grazie al reality show italiano sarebbe per lui una seconda rinascita.

La vita sregolata di Paul Gascoigne prima dell'Isola dei Famosi

Ospite in collegamento da Londra con lo studio di Live – Non è la d'Urso, c'è la figlia Bianca Gascoigne che ammette: "L'Isola dei Famosi gli servirà per cambiare vita". Il naufrago infatti, ex numero 8 dell'Inghilterra dalla carriera calcistica brillante, ha alle spalle una vita non altrettanto ammirevole. Gascoigne negli anni ha fatto parecchio parlare di sé per le vicende fuori dal campo, dai problemi con l'alcol a quelli economici. L'ex campione è stato ricoverato dodici volte per potersi disintossicare, non solo dall'alcol ma anche, tra le varie cose, dal consumo eccessivo di Red Bull: ne beveva circa 60 al giorno. Nel 2010 dovette chiedere aiuto al sindacato dei calciatori della premier League per pagare le cure, dopo aver completamente mandato in fumo il suo patrimonio pari a 26 milioni di sterline. Ora Gascoigne sembra aver chiuso definitivamente con l'alcol. Lo scorso anno al Mirror ha raccontato di aver subito un'operazione in Australia: "Un'operazione che ti fa smettere di bere, ti cuciono del pellet nello stomaco che ti fa male se bevi troppo". Oggi sembra aver abbandonato quella strada: "A volte mi capita di volermi ubriacare, ecco perché devo fermarmi, sono in grado di resistere alla tentazione".

La stampa inglese parla del gossip tra Paul Gascoigne e Daniela Martani

Gli occhi della stampa estera sono puntati sulla partecipazione dell'ex numero 8 dell'Inghilterra al reality Italiano. Il Mirror, a pochi giorni dal via del programma, ha riportato a tutta pagina il "gossip" tra Gascoigne e Daniela Martani: "Strofina la lozione sulla co-protagonista del reality in una scena provocante". Al momento tra i due concorrenti non sembra esserci una reale complicità amorosa, ma la montatura del "flirt" sulla stampa britannica rende l'idea dell'eco che il personaggio ha all'estero, visto il suo passato tormentato. E che Gascoigne non possa anche trovare l'amore sull'Isola delle Honduras in fondo non è escluso, visto che si dichiara single da 31 anni: "Se incontrassi la persona giusta, inizierei una storia, ma non l'ho ancora incontrata".