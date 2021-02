La contessa Patrizia De Blanck, ex concorrente del Grande Fratello Vip, finisce nuovamente nell’occhio de ciclone per un commento poco carino presumibilmente rivolto ad Antonella Elia. A pochi istanti dalla lite tra l’opinionista che affianca Pupo e Samantha De Grenet avvenuta durante la semifinale del reality show, l’ex concorrente ha abbracciato la showgirl appena eliminata dalla Casa e, senza tenere conto del fatto che il microfono della De Grenet fosse ancora acceso, o più probabilmente dimenticandolo del tutto, si è lasciata sfuggire un “Che str***”. Le parole pronunciate all’orecchio di Samantha non hanno raggiunto Antonella, ancora concentrata sulla risposta da dare alla De Grenet.

Il video con l’insulto di Patrizia De Blanck

Le parole pronunciate da Patrizia De Blanck si sentono chiaramente nel video in alto, che ripropone uno dei momenti della semifinale del GF Vip. Al minuto 6.14 circa, Patrizia abbraccia Samantha De Grenet e le sussurra all’orecchio “Che str***”. Un commento che sembrerebbe essere rivolto proprio alla Elia con la quale qualche istante prima Samantha aveva discusso.

Patrizia De Blanck concorrente del GF Vip

La contessa Patrizia De Blanck è stata tra i concorrenti più iconici di questa fortunata edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella Casa fin dal primo giorno, ha dato vita ad alcune delle dinamiche più divertenti di questa stagione del reality. È stata eliminata dopo essere stata nominata da Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi contro le quali si era scagliata una volta scoperto il voto ricevuto dalle tre coinquiline. Anche una volta uscita dalla Casa, è riuscita a distinguersi dal resto del gruppo, regalando agli spettatori delle imperdibili chicche, comprese le finte liti con il conduttore Alfonso Signorini al quale la lega un affetto che dura da diversi anni.