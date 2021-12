“Nicola Pisu ha abbandonato lo studio del GF Vip”, la madre lo giustifica con un malore Nicola Pisu ha abbandonato lo studio del GF Vip sembrerebbe per via di un diverbio con gli autori rispetto il mancato intervento nel blocco di Miriana e Biagio. Ma la madre assicura che è stato solo un malore.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera è andata in onda la venticinquesima puntata del Grande Fratello VIP che, come sempre, ha regalato sorprese e colpi di scena. Nel corso della serata è accaduto qualcosa di strano ed inaspettato nel dietro le quinte: i telespettatori si sono accorti improvvisamente che tra gli eliminati dell'edizione presenti in studio non c'era più Nicola Pisu. L'ex concorrente, eliminato dal televoto lo scorso 13 novembre, a metà serata ha abbandonato lo studio e non è più tornato. Dalle notizie inviate a Il Vicolo delle news, avrebbe avuto uno scontro con gli autori del programma, rendendo furioso Alfonso Signorini.

Perché Nicola Pisu avrebbe abbandonato lo studio

Il Vicolo Delle News si è apprestato a fare luce sull'intera vicenda pubblicando la testimonianza di una persona presente nel pubblico, nello studio del GF Vip. Nella segnalazione la spettatrice ha raccontato di aver assistito ad uno scontro faccia a faccia tra Nicola Pisu e un autore del programma, che avrebbe tentato in ogni modo di farlo intervenire nella clip dedicata al presunto flirt tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli.

Nicola Pisu prima e dopo l’abbandono dallo studio

Il figlio di Patrizia Mirigliani, che con la Trevisan aveva avuto un flirt nella Casa, si sarebbe opposto a tale richiesta e avrebbe deciso di abbandonare definitivamente lo studio. Mentre andava via, stando alle parole della spettatrice pervenute al Vicolo, Alfonso Signorini gli avrebbe urlato ‘Sei uno sfigato di mer*a‘. L'articolo che racconta dell'accaduto è stato in seguito rimosso.

Patrizia Mirigliani: "Nicola sta bene, ha avuto un malore"

Patrizia Mirigliani dopo la puntata del Grande Fratello VIP ha aggiornato il suo profilo Twitter per spiegare ai fan i motivi riguardo l'abbandono improvviso di Nicola Pisu dalla diretta del reality: "Vorrei rassicurare quelle persone che si sono preoccupate per Nicola poiché a metà serata ha abbandonato lo studio televisivo del Gf. Nicola sta bene! Ha avuto un malore dovuto al freddo". La madre dell'ex concorrente successivamente ha aggiunto un nuovo tweet in cui ha ringraziato il Grande Fratello per l'opportunità data al figlio.

Lo spoiler a poche ore dalla diretta

A provare la segnalazione sarebbe anche il profilo Twitter di Agent Beast, specializzato in spoiler e anticipazioni del reality, che proprio ieri a poche ore dalla diretta aveva annunciato che Nicola Pisu sarebbe stato coinvolto nel gossip tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli.

Una versione attendibile avrebbe visto l'ex concorrente del GF Vip opporsi alla volontà degli autori e per questo portato a lasciare lo studio dopo le presunte insistenze di cui sopra. I profili social di Nicola Pisu tacciono, niente è stato pubblicato da lui a supporto o chiarimento di una situazione piuttosto fumosa.