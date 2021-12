“Sei uno sfigato di mer*a”, Nicola Pisu smentisce lo scontro con Alfonso Signorini al GF Vip

Nicola Pisu su Instagram smentisce la lite con uno degli autori del GF Vip e aggiunge: “Anche per Alfonso Signorini che mi avrebbe dato dello sfigato di mer*a, non è assolutamente vero”.

Nicola Pisu si appresta a smentire la notizia trapelata su Il vicolo delle news dopo la segnalazione di una lettrice che, stando a quanto ha scritto, era presente nello studio del Grande Fratello Vip nel momento dell'abbandono del figlio di Patrizia Mirigliani. Stando alle sue parole, Pisu se ne sarebbe andato all'improvviso dopo un diverbio con uno degli autori del reality, che stava insistendo perché lui intervenisse nel blocco inerente il gossip tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli.

La chat, mostrata dal sito di informazione tv nel suo scambio integrale, è stata poi rimossa insieme all'intero articolo, così come accaduto sugli altri siti che lo avevano ripreso. A questo punto, l'ex concorrente del GF Vip è intervenuto sul suo profilo Instagram per smentire quanto riportato e spiegare bene perché si era trovato costretto ad abbandonare lo studio:

In merito a quanto successo ieri sera, sull’autore che mi ha trattato male o mi voleva obbligare a parlare di Miriana e Biagio, così come per Alfonso Signorini che mi avrebbe dato dello sfigato di mer*a, non è assolutamente vero. Ieri purtroppo non mi sono sentito bene, sono andato nei camerini e un medico, dopo avermi visitato, mi ha consigliato di andare a casa.