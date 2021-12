I 5 momenti imperdibili della 25esima puntata del GF Vip 2021: lo sconforto di Maria Monsè I momenti imperdibili della 25esima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 6 dicembre.

A cura di Andrea Parrella

La 25esima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 6 dicembre si è chiusa col bilancio di una eliminazione e sei nomination. Una puntata ricca di momenti toccanti, di discussioni, di rese dei conti. Ecco i 5 momenti più interessanti della puntata.

La confessione di Lulù: "Avevamo tutto, all'improvviso più nulla"

Al GFVip è tempo per Lulù di raccontare le sue fragilità. Chiamata in Mistery Room da Alfonso Signorini, la Selassié si lascia andare alle lacrime confidando i dettagli di alcuni dei momenti più dolori della sua vita. Per sé e per la sua famiglia, che si è ritrovata all'improvviso senza i mezzi per mantenersi. Nonostante tutto le tre sorelle si sono strette facendo forza sul loro legame e su quello con il fratello Christian Selassié cheper la prima volta parla al Grande Fratello Vip.

Patrizia Pellegrino e il racconto del suo dramma

L'eliminata della serata è stata Patrizia Pellegrino, entrata in casa da meno di due settimane. L'attrice ha però fatto in tempo a raccontare i momenti più complessi della sua vita, dalla morte prematura del figlio dopo soli dieci giorni di vita, alla malattia della figlia fino al tumore che ha dovuto affrontare di recente, con un'operazione che ha comportato l'asportazione di un rene.

Alex e Soleil, la notte di passione

La storia tra Alex Velli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip sembra ormai irrefrenabile. Se giorni fa Belli aveva detto senza mezzi termini di essersi innamorato della sua coinquilina, provocando l'inevitabile reazione della moglie Delia Duran che ha scelto di lasciare Milano, i due si sono raccontati ancora una volta nella puntata di lunedì 6 dicembre. "Il mio stato d'animo è confuso – ha spiegato Alex Belli a Signorini – anche se so di essere stato travolto dal treno d'emozione che c'è qui dentro". Quindi ha ammesso che nelle scorse ore si è andato oltre, facendo chiaramente riferimento a un rapporto fisico. La comprova arriva pochi minuti dopo, conle immagini di una notte senza freni.

Enzo Paolo Turchi in Casa, omaggio a Raffaella Carrà

In casa entra Enzo Paolo Turchi, che finalmente ritrova Carmen Russo dopo più di due mesi. Il coreografo e ballerino rassicura sua moglie sulla sua serenità e su quella della figlia Maria, prima che Alfonso Signorini gli chieda di ballare e far ballare tutti. Momento che diventa il pretesto per un omaggio a Raffaella Carrà, di cui Turchi era grande amico.

Maria Monsè nominata da quasi tutti i concorrenti

Maria Monsè sembra aver riscontrato enorme difficoltà ad inserirsi in Casa e lo dimostrano le ben 12 nomination ricevute, praticamente la quasi totalità degli inquilini. Cosa che provoca un momento di sconforto in lei, la quale già a inizio serata aveva raccontato di soffrire di attacchi di panico, a dispetto di quanto giorni fa le aveva contestato Lulù.