GF Vip, arriva Enzo Paolo Turchi per Carmen Russo, poi l’omaggio a Raffaella Carrà Finalmente Carmen Russo ritrova Enzo Paolo Turchi dopo più di due mesi e mezzo. Lui la rassicura sulla figlia: “Sta bene e ti guarda sempre”. Poi si finisce a ballare sulle note di Raffaella Carrà.

A cura di Andrea Parrella

Dopo oltre due mesi di permanenza nella case del Grande Fratello Vip, arriva gioia anche per Carmen Russo, che finalmente può incontrare il marito Enzo Paolo Turchi. La visita in Casa è quella classica, con Carmen Russo costretta a restare freezata mentre suo marito le racconta come stinao andando le cose. La prima cosa, ovviamente, riguarda la figlia:

La prima cosa che mi ha detto Maria è di salutarle tutti gli amici di mamma. Stai facendo un ottimo percorso perché faoi Carmen Russo, le polpette per tutti. L'unico che ne soffre sono io che non le mangio più.

Enzo Paolo Turchi entra nella Casa

Enzo Paolo Turchi prosegue dicendole che la vicinanza con la bambina gli sta permettendo di affrontare con maggiore tranquillità questo periodo di solitudine. Il ruolo da papà a tempo pieno gli sta dando grande forza: "Tu sai bene che io ho il piccolo problema di soffrire la solitudine e Maria, per la prima volta, mi ha dato la forza. Stiamo bene, resta qui due o tre anni (ride,ndr)".

Scongelata, Carmen Russo ha voluto mandare un messaggio d'amore alla piccola Maria, ma ha ringraziato anche Enzo Paolo Turchi per le bellissime parole e per quello che sta facendo: "Ti amo sempre di più, mi manchi tanto".

L'omaggio a Raffaella Carrà

"Il segreto di una coppia è che lei parla e lui no", è la massima con cui Enzo Paolo Turchi saluta Alfonso Signorini quando quest'ultimo gli chiede un trucco per conservare il vigore dell'amore per così tanti anni. Quindi il conduttore chiede allo storico coreografo di Raffaella Carrà di guidare i concorrenti in un ballo che finisce per essere un omaggio proprio per la conduttrice scomparsa la scorsa estate, alla quale lui era legato da un rapporto non solo professionale, ma anche personale. Parte in sottofondo "Ballo ballo" e alla coreografia partecipano gli inquilini e il pubblico in studio.