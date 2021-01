in foto: Foto A. Zelletta da ufficio stampa Endemol

Tra gli argomenti più scottanti al Grande Fratello Vip in queste settimane c'è sicuramente il caso di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Quest'ultima è tornata a parlare delle voci sul suo presunto tradimento ai danni del fidanzato con una story sui social. Le voci sul misterioso accadimento che risalirebbe alla scorsa estate, vale a dire il supposto flirt tra Natalia e un altro uomo dopo un evento a Capri, hanno scatenato il gossip sia dentro che fuori la Casa.

Perché Natalia Paragoni non è intervenuta al GF Vip

Complici le insinuazioni di Dayane Mello e Urtis, che hanno riportato il pettegolezzo (evidentemente già noto da mesi), la storia si è gonfiata. Natalia si è proclamata subito innocente tramite social smentendo le accuse, ma ha rifiutato l'invito del GF Vip per un faccia a faccia con Zelletta. Dopo la sua assenza nella puntata del 4 gennaio, la giovane ha mantenuto il silenzio per alcune ore limitandosi a postare storie promozionali relative alla sua attività di influencer. Poi, finalmente, ecco arrivare il primo commento.

Ho scelto di non offrire più ascolto e risposta alle chiacchiere altrui. Il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che li merita e che merita il mio amore ogni giorno di più: Andrea

La diffida di Natalia contro il GF Vip

Dunque, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto di non parlare pubblicamente della vicenda ma di rimandare il chiarimento con Andrea a quando si vedranno fuori dal reality, lontani dalle telecamere. Da qui la scelta di mandare una diffida al GF Vip, chiedendo che non si parli più della questione. Zelletta, comunque, si è detto più che certo della fedeltà e della sincerità della sua fidanzata e ha compreso la sua esigenza di chiarire in privato. Dalla parte della coppia c'è anche la sorella di lui Alessia Zelletta, che ha punzecchiato il reality e si è detta certa dei sentimenti tra Andrea e Natalia: "Si amano, fatevene una ragione".