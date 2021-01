in foto: Foto di Signorini da ufficio stampa Endemol

Il caso Natalia Paragoni continua a scaldare il dibattito al Grande Fratello Vip. Sui social interviene la sorella di Andrea Zelletta, in difesa del fratello e contro la produzione del reality. Alessia Zelletta ha pubblicato una Story su Instagram in cui critica direttamente la gestione del caso da parte di Alfonso Signorini nella puntata in onda lunedì 4 gennaio.

Cos'è successo al Gf Vip, il rifiuto e la diffida di Natalia

Facciamo prima un passo indietro, alla puntata in questione. Natalia si è rifiutata di apparire in diretta al GF Vip per un confronto con Andrea, dopo che si è diffusa una voce secondo cui la ragazza avrebbe tradito Zelletta la scorsa estate. La Paragoni ha negato l'infedeltà sui social ma ha preferito non intervenire in tv, inviando addirittura una diffida al programma. A quel punto, Signorini ha ventilato ad Andrea la possibilità di lasciare il gioco per avere un incontro diretto con lei, ma lui si è rifiutato, dichiarando di rispettare la scelta della fidanzata e di volerle parlare vis-à-vis solo a trasmissione finita.

Le parole di Alessia Zelletta

Alessia Zelletta non ha gradito la proposta di Signorini: "La porta è aperta? Solo perché un ragazzo difende la propria donna non dando modo ad altri di parlare della loro storia d'amore". Per quanto il conduttore abbia fatto quel discorso per tranquillizzare Andrea, già certo che lui avrebbe scelto di restare nella Casa, la ragazza non sembra gradire il comportamento del programma verso suo fratello.

Il gossip è altro, questa è cattiveria. Trovo tutto questo davvero raccapricciante. Si amano fatevene una ragione… Signori si nasce, non si diventa.

Natalia Paragoni ha negato le accuse di tradimento

Resta il fatto che Natalia, per quanto abbia preferito non esporsi in diretta, ha smentito le accuse contro di lei. Il gossip in questione è stato tirato in ballo nella Casa da Dayane Mello e Giacomo Urtis e riguarda un viaggio a Capri risalente alla scorsa estate. Nel corso di un evento di lavoro, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe conosciuto un uomo con cui avrebbe poi avuto un flirt. Una circostanza totalmente negata dalla Paragoni. A dispetto della sua diffida, però, è difficile pensare che lo scoop si sgonfierà a breve.