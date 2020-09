Sabato 19 settembre, su Rai1 ha preso il via Ballando con le stelle 2020. Milly Carlucci è apparsa felice, emozionata e anche incredula che il programma finalmente andasse in onda dopo lo stop e il rinvio dovuto alla presenza di due casi di Coronavirus nel cast: Daniele Scardina, ormai risultato negativo e dunque in gara, e Samuel Peron.

Le parole di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha voluto fortemente questa edizione di Ballando con le stelle. Non sorprende, dunque, l'emozione e la gioia con le quali si è rivolta agli spettatori nei minuti iniziali della puntata. La conduttrice ha rimarcato la sua incredulità nell'essere finalmente in onda. Poi ha ripercorso quanto accaduto negli ultimi tempi:

"Ancora non ci credo di essere qui, che sia vero dopo tutto quello che è successo. Avevamo un appuntamento con voi alla fine di marzo, è successo invece tutto ciò che è successo in Italia. Una vera tragedia collettiva per l'Italia e per il mondo. Sono stati mesi difficili per tutti. Sono stati anche mesi in cui noi abbiamo sperato di poter tornare davanti alle telecamere per noi perché siamo appassionati di questo lavoro, ma anche per coloro che di questo lavoro fanno il loro motivo di sussistenza. C'è tanta gente che vive di questo lavoro, ci mantiene le famiglie e i figli. C'è stato uno stop perché c'erano due positivi nel cast, Daniele Scardina e Samuel Peron. E poi finalmente è partita la corsa verso l'inizio di Ballando con le stelle. Questa sera finalmente siamo su questa pista".

Paolo Belli l'ha raggiunta sul palco e la conduttrice ha concluso ricordando la sofferenza che ha caratterizzato i mesi dell'emergenza Coronavirus: "Sono stati messi davvero duri. Mi sembra di essere come Colombo che una volta arrivato a terra, la bacia. Abbiamo visto la sofferenza di fratelli e sorelle, è stato straziante. Eravamo chiusi in casa e non potevamo fare nulla, provavamo un senso di frustrazione e impotenza. Portiamo un po' di sorriso a casa, non abbiamo uno di quei lavori che servono a salvare le vite. Siamo come giullari, serviamo a portare un sorriso. Ci metteremo il cuore completamente".

Le coppie di Ballando con le stelle 2020

Ecco tutte le coppie di Ballando con le stelle 2020: Barbara Bouchet e Stefano Oradei; Lina Sastri e Simone Di Pasquale; Rosalinda Celentano e Samuel Peron/Tinna Hoffman; Vittoria Schisano e Marco De Angelis; Elisa Isoardi e Raimondo Todaro; Alessandra Mussolini e Maykel Fonts; Tullio Solenghi e Maria Ermachkova; Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi; Paolo Conticini e Veera Kinnunen; Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina; Antonio Catalani e Tove Villfor; Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira; Gilles Rocca e Lucrezia Lando.