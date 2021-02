Se nome Massimo Cannoletta vi è noto in qualche modo, significa che almeno una volta vi siete trovati a guardare l'Eredità durante gli scorsi mesi, quando il professore leccese è stato protagonista indiscusso, oltre che campione ad oltranza del game show, fin quando non ha deciso che fosse arrivato il momento di ritirarsi. Il 46enne è diventato famoso per la sua vastissima cultura e anche la pagina culturale aperta su Instagram in pochissimo tempo ha raddoppiato i suoi follower. Ebbene, tutto questo successo è stato ricompensato: Cannoletta è diventato ospite fisso di Serena Bortone, durante il suo programma "Oggi è un altro giorno".

In tv a Oggi è un altro giorno

Quale è il ruolo del professore nel contenitore pomeridiano di Rai1? Semplicemente quello a lui più congeniale e ciò raccontare aneddoti, nozioni, impartire lezioni su tante curiosità che attengono alla cultura. Lo spazio a lui dedicato si chiama "Massimo in cinque minuti" e ogni pomeriggio, a seconda dell'argomento, dedica una parte della puntata a delle lezioni in pillole che conquistano l'attenzione del pubblico che, quindi, lo segue con interesse. Molti, infatti, erano stati i suoi fan che avevano espresso il desiderio di vederlo al centro di uno show al servizio del quale mettere le sue capacità e le sue conoscenze.

La scelta di abbandonare L'Eredità

In effetti, più di una volta, il 46enne aveva ribadito il fatto di essersi iscritto ai casting per L'Eredità perché da tempo non riusciva a trovare lavoro e quindi partecipare al game show condotto da Flavio Insinna sarebbe potuto per più di un motivo, ovviamente anche di carattere economico. Il campione pugliese ha incassato in quasi due mesi di permanenza, quasi fissa, nel gioco ben 280mila euro, ma avrebbe potuto guadagnare molto di più se non avesse deciso di ritirasi dal gioco spontaneamente, lasciandosi alle spalle una grandissima esperienza.