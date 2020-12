Le vittoria di Massimo Cannoletta a L'Eredità hanno smesso di essere una novità. Il campione simbolo di questa stagione, ha vinto ancora una volta alla ghigliottina, aggiungendo 27.500€ al suo montepremi totale, che a questo punto ammonta a 280.000€ totali. Dopo aver superato, ancora una volta con estrema agilità e scioltezza, i giochi preliminari, Cannoletta è stato impeccabile anche al Triello. Giunto alla ghigliottina ha trovato pane per i suoi denti, trovandosi davanti a una prova piuttosto accessibile. "Amici" la parola che faceva da filo conduttore ai cinque suggerimenti (sempre-mai-quasi-restare-miei).

Massimo Cannoletta ha vinto 280.000 euro

Cannoletta quindi si conferma il simbolo assoluto di questa edizione del quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna, un concorrente atipico che è riuscito a fare la differenza sin dalla prima puntata grazie alla sua simpatia e alla grande preparazione, che gli ha permesso di affascinare molti telespettatori.

L'auto-eliminazione di Cannoletta a L'Eredità

Nelle scorse settimane si era parlato di Cannoletta anche per il suo gesto signorile dopo moltissime puntate consecutive da campione de L'Eredità, scegliendo di cedere il posto ad un avversario che quella sera meritava più di lui di arrivare alla fine. Cannoletta si era auto-eliminato nella puntata de L’Eredità andata in onda mercoledì 2 dicembre. Poco prima della ghigliottina, al momento di dare la risposta che gli avrebbe consentito di accedere alla fase finale della puntata, aveva dato appositamente la risposta sbagliata. “La so, però stasera il triello se lo merita lui, quindi gli rimando tutto indietro”, aveva detto rivolgendosi all’avversario Tommaso. Un gesto che gli è valso la stima di Insinna e dei telespettatori, ammirati dalla sua sportività.

Poi però era ritornato ugualmente in gioco, approfittando delle regole particolari che permettono ai concorrenti giunti al Triello di partecipare alla puntata successiva. E aveva poi avuto un'ulteriore chance, che oggi gli permette di essere ancora in gioco, approfittando dellla regola secondo la quale un concorrente che infila più di sette ghigliottine consecutive può usufruire di un bonus che gli permette una vita in più.