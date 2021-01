È diventato uno dei volti più noti della fascia pre serale di Rai1, eppure Massimo Cannoletta, fuori gli studi de "L'Eredità", nonostante abbia notevolmente aumentato il suo seguito anche sui social, camminando per la città sembra essere un passante qualunque, come racconta lui stesso ospite di Alberto Matano a La vita in diretta.

Molti fan, ma nessuno lo riconosce

Campione indiscusso del game show condotto da Flavio Insinna, dove è stato protagonista per quasi due mesi, Massimo Cannoletta è diventato famoso per la sua conoscenza enciclopedica, tanto da essere stato soprannominato dal conduttore "Google vivente" e proprio grazie al suo sapere è riuscito a conquistare 280mila euro. Una cifra importante guadagnata rispondendo senza esitazione alle molteplici domande in cui si è imbattuto durante la sua permanenza nel programma. Divenuto quasi una star, dimostrando che la cultura attira sempre l'attenzione del pubblico, è arrivato a quota 76mila follower su Instagram. Eppure, nonostante sia diventato un volto familiare ai telespettatori e i suoi fan siano cresciuti esponenzialmente, il divulgatore confessa: "La gente non mi ferma per la mascherina che mi copre il naso, non mi riconoscono", un modo scherzoso per rispondere a quella che sembrava una domanda retorica di Alberto Matano che lo ha voluto come ospite, e ha ipotizzato che fossero in molti a fermarlo per strada.

I social per divulgare cultura

Parlando proprio del suo rapporto con i social, però, Cannoletta ha dichiarato che in questo periodo, soprattutto dopo la sua decisione di abbandonare il gioco, ha ricevuto tante dimostrazioni di stima e affetto. In un'intervista al Corriere della Sera, rilasciata poco dopo la sua scelta di lasciare "L'Eredità", il campione ha dichiarato di voler continuare a fare divulgazione tramite i suoi canali e non esclude che la sua vincita possa essere di supporto ad un progetto più grande e ambizioso che verta sempre sulla cultura.