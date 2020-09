Massimiliano Allegri ha aperto le danze a Ballando con le stelle 2020. È stato lui il primo ballerino per una notte. L'ex allenatore della Juventus, si è detto molto felice di vivere questa esperienza e si è cimentato in un tango. Milly Carlucci ha ironizzato definendolo "figlio d'arte", dato che i suoi genitori avevano una passione per il ballo. Allegri ha confermato divertito: "Mio padre e mia madre che purtroppo è mancata tre anni fa, erano appassionati di ballo e andavano anche a ballare. Da piccolo li seguivo nelle sale e ogni tanto ballavo".

Allegri non teme la giuria di Ballando con le stelle

Massimiliano Allegri si è accostato all'esperienza di ballerino per una notte con grande ironia. L'allenatore ha spiegato di non avere alcun timore della giuria di Ballando con le stelle 2020 perché abituato fin dai tempi della scuola ad avere voti bassi: "Per me è un onore essere qui e passare una serata per me diversa e divertente. In giuria sono un po' delle iene. Ma non vi preoccupate. Tanto a scuola più di cinque non ho mai preso, se mi date tre va bene lo stesso. Anche zero. Una volta a Cagliari, dopo una partita, ci contestarono tutti. Allora la curva mise tutti i voti, chi 6, chi 5, io zero spaccato. Non mi impressiono". Quanto ai punti di incontro tra calcio e ballo ha dichiarato: "Il punto di contatto è che nel calcio come nel ballo è sempre una questione di tempo. È uno sport dove c'è passione, nel ballo ancora di più. Mi sto divertendo molto. Non avrei mai pensato di venire qui perché sono anche molto timido".

Massimiliano Allegri ha ballato un tango

Massimiliano Allegri ha ballato un tango con Roberta Beccarini. Si può dire che se la sia cavata bene. Milly Carlucci si è detta sorpresa che abbia preparato tutto in sole due ore. Dalla giuria ha ricevuto tanti complimenti: "Tattica perfetta", "È stato bravissimo", "Sorprendente". Ha totalizzato un tesoretto di ben 49 punti. Alberto Matano lo ha assegnato alla coppia composta da Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman. Ma i tribuni hanno deciso di dividerlo tra la coppia scelta da Matano e quella composta da Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi.