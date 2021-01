Per Mario Ermito l'avventura al Grande Fratello Vip si è ormai conclusa, dopo l'eliminazione avvenuta durante la scorsa puntata del reality. L'attore pugliese ha avuto un'esperienza piuttosto intensa nella casa più spiata d'Italia, dove la sua personalità è emersa spesse volte in contrapposizione con quella degli altri concorrenti, in primis Tommaso Zorzi. Se nei primi giorni aveva manifestato un interesse nei confronti di Sonia Lorenzini, nelle ultime settimane, però, sembrava aver stretto una particolare amicizia con Dayane Mello, con la quale era nata un'intesa piuttosto forte.

Gli scontri con Tommaso Zorzi

Ospite del format creato appositamente per i social, Casa Chi, l'attore ha parlato della sua esperienza nella casa e soprattutto del suo rapporto con Zorzi che, fin da subito, ha mostrato la sua antipatia e nei frequenti confessionali mostrati anche in puntata, ha sottolineato come gli fossero insopportabili alcuni atteggiamenti del modello. Mario, quindi, ha voluto chiarire che da parte sua non c'è mai stato astio, anzi, era entrato con l'intenzione di viversi a 360° questa avventura:

Ha avuto una maniera aggressiva. Io dal primo momento in cui ho messo piede nella Casa ho visto in lui indisponenza nei miei confronti. Io mi ero promesso di entrare nella Casa con l’obiettivo di divertirmi e conoscere i ragazzi. Non so per quale motivo lui abbia alzato un muro nei miei confronti. Forse perché avere davanti una persona che ti dice le cose che pensa, senza paura di esporsi, diventa un po’ scomodo. Lui è sempre circondato da persone che lo sostengono e quando ho provato a parlare con Tommaso quando abbiamo avuto un piccolo screzio, voltava le spalle e andava via".

Il rifiuto a Uomini e Donne

La carriera di Mario Ermito parte proprio dal Grande Fratello, di cui è stato uno dei concorrenti in un'edizione classica, non dedicata ai personaggi famosi. Poi è entrato nel cast di alcune fiction televisive, lavorando accanto a personaggi come Adua Del Vesco che ha ritrovato, poi, all'interno della casa. Ma, tra i programmi che gli erano stati proposti, c'era anche Uomini e Donne che, però, come confidato a Casa Chi, ha sempre rifiutato: "Io ho rifiutato più di una volta il trono per tanti motivi. Il primo era che quando me lo proponevano subito dopo mi fidanzavo al di fuori. […] Il secondo è che parallelamente mi arrivavano proposte lavorative nel mio settore. Ho fatto diverse fiction e diversi film e quindi non potevo conciliare le due cose".