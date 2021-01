Mario Ermito è l'eliminato della puntata numero 32 del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 11 gennaio. Nel secondo appuntamento del 2021 con il reality condotto da Alfonso Signorini un altro concorrente ha dovuto lasciare la Casa più spiata d'Italia. Ricordiamo che il Gf Vip non andrà in onda venerdì 15 gennaio ma avrà un solo episodio settimanale e tornerà lunedì 18 gennaio.

Le parole di Mario Ermito

"Me l'aspettavo, ti dico la verità. Ma sono contento di essermi fatto conoscere per quello che sono, non ho rammarichi era questo il mio obiettivo, oltre a quello di regalare qualche momento di goliardia al pubblico a casa insieme ai mie compagni di avventura. Ringrazio tutti per questa opportunità" queste le parole con cui Mario Ermito accoglie la notizia di dover lasciare per sempre la casa più spiata d'Italia, per poi raggiungere lo studio di Cinecittà.

I 9 nominati del GF Vip

Erano ben nove i concorrenti al televoto nella puntata dell'11 gennaio. La settimana scorsa erano infatti finiti in nomination Dayane Mello, Mario Ermito, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Del Vesco, Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Andrea Zenga. Il sondaggio effettuato da Fanpage.it, i cui risultati sono stati resi noti prima della puntata, ha mostrato come la concorrente da eliminare, secondo i nostri lettori, fosse Samantha De Grenet.

Quando finisce il GF Vip

Questa edizione del Grande Fratello Vip appare infinita. Dopo il prolungamento della trasmissione, che ha costretto i concorrenti a trascorrere le feste di Natale nella Casa (soltanto Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci hanno scelto di ritirarsi), sembra che il reality si protrarrà ulteriormente. I gieffini sono convinti che la stagione finirà l'8 febbraio, ma è stato deciso un ulteriore allungo e pare che la finale si terrà addirittura il 26 febbraio. Inoltre, da lunedì 25 gennaio il programma dovrebbe tornare al doppio appuntamento settimanale, con puntate in onda al lunedì e al venerdì.