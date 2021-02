Al Grande Fratello Vip sembra essersi incrinato qualcosa nel trio Stefania Orlando-Tommaso Zorzi-Maria Teresa Ruta. Un'amicizia che sembrava incrollabile sino a pochi giorni prima e che invece dall'ultima puntata vede Stefania e Tommaso improvvisamente lontani da Maria Teresa. La Orlando ha invitato Maria Teresa a esporsi maggiormente e Zorzi ha scelto di nominarla, dicendosi deluso dalle dichiarazioni sul flirt con Francesco Baccini. Nonostante i due si fossero parlati a lungo dopo la puntata, lui non le ha detto di averla nominata e la Ruta lo ha saputo soltanto da Dayane Mello. La sua reazione dimostra tutta la delusione per l'atteggiamento degli amici: "Io non voglio vincere il Grande Fratello ma neanche essere calpestata".

Lo sfogo di Maria Teresa Ruta

La Mello, che negli ultimi tempi aveva lodato più volte l'atteggiamento di Tommaso nella Casa, stavolta ha espresso molta contrarietà nei confronti di Zorzi, offrendo il suo appoggio a Maria Teresa: "Non è un problema se stai giocando, anche loro stanno giocando. Usa la tua strategia, chi sono loro per giudicarti? Sono i tuoi migliori amici. Non condivido che ti abbiano nominato le persone che ti consideravano amica. Nelle tre settimane in cui hai più bisogno di me ti nomino, come nella legge della natura in cui si mangia il più piccolo? Tommaso ha perso un po' di valore ai miei occhi". La Ruta è convinta di sapere perché Zorzi l'ha nominata:

Ci sta nelle regole del gioco. Io dico che nella vita un'amicizia vale più del gioco e mantengo fede ai miei principi. Forse Tommaso ha pensato che Giulia lo avrebbe nominato e non ha voluto nominarla, dopo che Pupo lo ha accusato di essere cinico e troppo aggressivo con lei. Quindi, per non nominare Stefania, Rosalinda e Andrea, ha nominato me. Era l'unico che non mi aveva mai nominato, ora ho il quadro completo. Io non ho mai nominato né lui né Stefania, perché ci condivido della vita. Me l'hai detto tu che mi ha nominata, lui non me l'ha detto.

Maria Teresa al televoto con Samantha e Zenga

Maria Teresa ha aggiunto di aver sempre preso le difese di Stefania e Tommaso. Al punto di aver fatto di tutto per aiutarli: "Quando Tommaso litigava con Stefania, purché non litigassero, ho inventato la cosa di Filippo e un sacco di altre cose per far scoppiare bombe (video)". Non è chiaro a cosa la Ruta si sia riferita con questa dichiarazione, che ha già sollevato qualche malumore in rete. Sta di fatto che Maria Teresa è finita ancora una volta al televoto. Per lei è la 22esima nomination: sfiderà Samantha De Grenet e Andrea Zenga nella puntata di venerdì 12 febbraio, in cui uno dei tre verrà eliminato.