Dopo il completamento della procedura delle nomination della trentottesima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ufficializza quali sono i vip in nomination: Maria Teresa Ruta, Samantha de Grenet e Andrea Zenga. I tre concorrenti vanno al televoto e il meno votato uscirà dalla casa venerdì prossimo, quando ci sarà la trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della trentottesima puntata, Maria Teresa Ruta ha avuto un ruolo chiave, perché nella stanza ha deciso di salvare Giulia Salemi da un nomination certa. Per Maria Teresa Ruta è la ventiduesima nomination.

Maria Teresa Ruta ha salvato Giulia Salemi

Si è proceduto con una catena di salvataggio. La sorte ha scelto che Maria Teresa Ruta pescasse una carta tra i presenti attorno al tavolo: è Andrea Zelletta, salvo dal televoto. Questi sceglie Rosalinda Cannavò, che a sua volta salva Tommaso Zorzi. Tommaso Zorzi salva Stefania Orlando, che a sua volta salva Maria Teresa Ruta. Maria Teresa Ruta sceglie a sorpresa di salvare Giulia Salemi. Questo significa che Samantha De Grenet e Andrea Zenga sono i primi nominati della trentottesima puntata.

Come votare il tuo preferito al televoto

Per partecipare al televoto, è possibile utilizzare l’applicazione gratuita Mediaset Play e registrarsi, dal proprio smartphone o tablet o da smart Tv. In alternativa, si può votare attraverso il sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, alla sezione televoto, previa registrazione. Altra possibilità è quella dell'SMS, ai numeri 477.000.2 e 477.000.3.

Il GFVip torna venerdì 12 febbraio

Il Grande Fratello Vip torna con la trentanovesima puntata venerdì 12 febbraio in prima serata su Canale 5. Dovremo aspettare la serata di venerdì per scoprire chi tra Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet e Andrea Zenga lascerà la casa del Grande Fratello Vip a poche settimane dal termine. Come è noto, l'ultima puntata è prevista infatti per lunedì 1 marzo.