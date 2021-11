Mara Venier torna a parlare dopo l’incidente a Domenica In, ecco quando tornerà Mara Venier su Instagram aggiorna il pubblico sulle sue condizioni di salute dopo la caduta dietro le quinte a Domenica In. Torna in video dopo la convalescenza.

A cura di Gaia Martino

La scorsa domenica per Mara Venier non è stata affatto una giornata semplice. La conduttrice dietro le quinte del suo Domenica In è stata vittima di una spiacevole caduta che le ha causato un trauma distorsivo al piede sinistro ed una brutta contusione alla fronte. L'episodio è accaduto durante la pubblicità, poco dopo l'esibizione di Pierpaolo Pretelli il quale si è spaventato molto. Quando è ripartita la diretta la Zia Mara è stata costretta ad entrare in onda dolorante, con una borsa di ghiaccio sulla fronte. Visibilmente in stato confusionale, ha continuato la puntata che, visto l'accaduto, è terminata con un quarto d'ora anticipo. A distanza di sei giorni dall'incidente è tornata sui social per rassicurare i suoi fan: si è ripresa.

Come sta Mara Venier dopo la caduta in diretta

L'incidente durante la pubblicità di Domenica In ha fatto vivere brutte giornate a Mara Venier. Non sono state riscontrate fatture ma la caduta le ha causato una distorsione al piede, una contusione alla fronte ed al ginocchio, lo stesso che due anni fa era stata costretta a bloccare a causa di una frattura, come ha spiegato durante un collegamento televisivo con La Vita In Diretta.

A distanza di sei giorni dallo spiacevole accadimento, Mara Venier ha aggiornato la sua pagina Instagram per far sapere a tutti le novità sulle sue condizioni di salute. "Mi sono ripresa" ha scritto come didascalia ad un video in cui racconta di essere sul set di uno spot pubblicitario. Il prossimo 12 dicembre, annuncia, sarà in diretta su Rai Uno sia con il suo Domenica In che con l'appuntamento Fondazione Telethon. Dopo aver mostrato quattro giorni fa il segno della botta sulla fronte, nel post pubblicato pochi minuti fa appare visibilmente guarita.

La paura di Pierpaolo Pretelli in diretta

La caduta della conduttrice di Domenica In ha fatto spaventare i telespettatori di Rai Uno e soprattutto Pierpaolo Pretelli. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP è stato scelto da Mara Venier come ospite fisso per il suo show domenicale per regalare intrattenimento al pubblico. Dopo l'incidente è stato accanto alla veneziana sostenendola e sincerandosi che fosse nelle condizioni di poter continuare la diretta. Terminata la puntata, non è riuscito a nascondere la sua preoccupazione ed ha commentato l'accaduto: "Ho preso un grande spavento oggi. Per fortuna stai bene, la cosa che più conta. Sei una roccia, ti voglio bene".