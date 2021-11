Incidente Mara Venier, Vincenzo De Lucia: “Tornerà più forte di prima” A Fanpage.it, l’imitatore ha lasciato un incoraggiamento per Mara Venier: “Le vogliamo tutti bene. Domenica prossima sarà più forte di prima, ne sono sicuro”.

Dopo l'infortunio che Mara Venier ha subìto in diretta televisiva, nella puntata di domenica 21 novembre di Domenica In, sono tantissimi preoccupati per quello che hanno visto. Attraverso Fanpage.it, l'imitatore e attore Vincenzo De Lucia ha voluto lasciare un incoraggiamento per la conduttrice e amica e tranquillizzare gli spettatori a casa: "La ritroverete più forte di prima già domenica prossima, ne sono sicuro".

Le parole di Vincenzo De Lucia

Vincenzo De Lucia, attore teatrale e imitatore, personaggio rivelazione delle ultime stagioni televisive con le sue imitazioni – proprio da Mara Venier fino a Barbara D'Urso, è convinto che la conduttrice tornerà presto più forte di prima. A Fanpage.it ha dichiarato:

Mara è una donna di grande vulcanicità e professionalità. Affronta il clima della diretta spesso con una ineguagliabile maestria, riuscendo a risolvere i più svariati imprevisti. Questa proprio non ci voleva. Ma sono sicuro che il suo pubblico che non l’hai mai tradita e che le vuole un gran bene la ritroverà più forte di prima già domenica prossima. Nel frattempo il più affettuoso ed accorato degli in bocca al lupo! Ti vogliamo tutti bene io e la tua Napoli facciamo il tifo per te!

L'infortunio di Mara Venier in diretta

Nella puntata del 21 novembre 2021 di "Domenica In", Mara Venier si è infortunata durante un blocco pubblicitario. Una scivolata che le è costato un trauma distorsivo al piede sinistro più una brutta contusione alla fronte. È stato Pierpaolo Pretelli ad annunciare l'infortunio di Mara Venier ed è stato sempre lui a proseguire la trasmissione senza di lei. Quando la conduttrice è rientrata in diretta, in un primo momento ha cercato di recuperare, ma alla fine la puntata di "Domenica In" si è chiusa con 15 minuti di anticipo. Secondo quanto apprende Fanpage.it, la conduttrice è stata immediatamente trasportata in ospedale per un controllo medico e una serie di esami strumentali terminati pochi minuti prima delle ore 19.