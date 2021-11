Mara Venier si infortuna in diretta e continua a condurre: “Non mollo” Trauma distorsivo al piede sinistro e contusione alla fronte per Mara Venier in diretta, non lascia la trasmissione: “Continuo a condurre, mi dovete abbattere”.

Mara Venier è scivolata nella puntata di domenica 21 novembre di "Domenica In" infortunandosi al piede e alla testa. Una brutta caduta che le ha causato un trauma distorsivo al piede sinistro e una brutta contusione alla fronte. È accaduto durante il blocco pubblicitario poco dopo l'esibizione di Pierpaolo Pretelli. Dopo aver annunciato l'infortunio, Mara Venier arriva in diretta e annuncia di voler abbandonare la trasmissione. Poi cambia idea: "Non mollo, mi devono abbattere". Successivamente non riesce ad andare avanti e – dopo l'intervista a Memo Remigi – chiude con l'intervista a Giuseppe Zeno: "Non ce la faccio, ragazzi". La trasmissione termina con un quarto d'ora d'anticipo.

Mara Venier annuncia di andare via, poi ci ripensa

Al rientro dalla pubblicità, Pierpaolo Pretelli annuncia: "C'è stato un piccolo incidente per Mara, ma speriamo che tutto si risolva al più presto. Nulla di grave, una piccola distorsione. È scivolata durante la pubblicità". Dopo un blocco di canzoni, Mara Venier ritorna in diretta:

Sono caduta e voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Ho preso una storta, sò caduta di faccia con gli occhiali. L'unica cosa non mi sento di continuare, però sto bene. Va avanti Pierpaolo Pretelli, adesso abbiamo Memo Remigi e facciamolo entrare.

Poi, Mara Venier cambia idea: "C'ho un bel bernoccolo. Ma andiamo avanti con il programma, dai. Se mi date uno sgabello io vado avanti con l'intervista, datemi uno sgabello. Io continuo a condurre, non mollo. Mi dovete abbattere, io vado avanti".

L'infortunio del 2020

Era già accaduto nel maggio 2020, Mara Venier si infortunò proprio la mattina della puntata del 31 maggio 2020 e condusse un'intera puntata sul dolore. Nei controlli successivi, la conduttrice è stata costretta al gesso e ha continuato a condurre anche nelle settimane successive senza mai rinunciare a una sola puntata, nonostante le sue condizioni e il suo bisogno di riposo assoluto. Un grande esempio di professionalità.

Dopo il blocco con Giuseppe Zeno, Mara Venier non ce la fa più e la trasmissione termina con un quarto d'ora di anticipo.