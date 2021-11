Mara Venier punta su Pierpaolo Pretelli: “Lo voglio con me a Domenica In” La conduttrice di Domenica In annuncia a La Vita in Diretta, in presenza dello stesso Pretelli, i suoi progetti con l’attuale concorrente di Tale e Quale Show, che reagisce tra l’ironico e il sorpreso all’annuncio di Mara Venier: “E io che pensavo già di essere disoccupato dopo Tale e Quale. Non finisce qui”.

A cura di Andrea Parrella

Pierpaolo Pretelli sta vivendo un momento speciale della sua carriera in Tv. Tra i protagonisti del grande successo di questa edizione di Tale e Quale Show che si avvia alla conclusione (l'ultima puntata prevista per venerdì 5 novembre), l'ex velino e concorrente del GF Vip è entrato nelle grazie di Mara Venier che, nel corso della puntata de La Vita in Diretta del 1 novembre, ha annunciato di volerlo portare con sé a Domenica IN: "Lui sta dimostrando grandi qualità a Tale e Quale Show – ha detto la conduttrice parlando di Pretelli, anche lui ospite del programma – Io sto pensando a lui all'interno di questa Domenica In. È per un gioco molto forte".

La reazione di Pretelli all'annuncio di Mara Venier

"Scoop!", ha commentato Pretelli entusiasta, imitando Malgioglio, per poi aggiungere ironico e sorpreso: "E io che pensavo già di essere disoccupato dopo Tale e Quale. Non finisce qui". Un innesto, quello di Pretelli a Domenica In, che oltre a fare felice il concorrente di Tale e Quale Show, risulta necessario per il bene del contenitore domenicale di Mara Venier, giunta quest'anno alla sue tredicesima edizione da conduttrice. Il programma, dopo due stagioni di dominio assoluto in fatto di ascolti nella fascia del primo pomeriggio, si trova quest'anno a dover affrontare la concorrenza di Amici, in onda su Canale 5 alla stessa ora. La mossa di Pretelli sarebbe quindi finalizzata a recuperare terreno dopo aver perso la leadership della domenica, auspicando in una conversione in share dell'imponente seguito di Pretelli sui social.

Da commesso al successo di Tale e Quale Show

Dopo l'esperienza a Striscia La Notizia come "velino", Pieaprolo Pretelli non aveva trovato grande spazio nel mondo dello spettacolo. Uno spiraglio si è riaperto con la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, dove ha trovato l'amore con Giulia Salemi che prosegue ancora oggi. In un'intervista recente aveva raccontato della sorpresa per la chiamata a Tale e Quale Show: