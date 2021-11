Come sta Mara Venier dopo la caduta a Domenica In: aggiornamenti sulle sue condizioni di salute Mara Venier ha parlato delle sue condizioni di salute dopo l’infortunio a Domenica In. Non ha riportato fratture, ma ha un versamento al ginocchio e deve fare i conti con i dolori provocati dalla caduta.

A cura di Daniela Seclì

Sono passati due giorni dall'infortunio di Mara Venier dietro le quinte di Domenica In. La conduttrice, in collegamento a La Vita in Diretta, ha aggiornato gli spettatori sulle sue condizioni di salute e ha ripercorso l'accaduto. Per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze, nonostante ora stia facendo i conti con i dolori dovuti alla caduta.

Mara Venier non ha fratture, ma ha un versamento al ginocchio

Mara Venier ha spiegato ad Alberto Matano quale è stato il responso della visita fatta dopo la caduta dietro le quinte di Domenica In. Non sono state riscontrate fratture, ma ha riportato un versamento al ginocchio e deve fare i conti con i dolori:

"Ero molto impaurita. Mi sono molto spaventata perché sono caduta di peso. Ho fatto tutti i controlli, non ci sono fratture per fortuna. Poteva andare molto, molto peggio. Ho botte da tutte le parti, sono dolorante, c'è un versamento al ginocchio, una contusione purtroppo proprio nel punto in cui mi ero fratturata due anni fa, ma niente di serio. Devo andarmi a far benedire, però".

Mara Venier: "In diretta ero in stato confusionale"

In studio era presente anche Pierpaolo Pretelli che – come già fatto sui social – ha rimarcato lo spavento preso: "Io ero scioccato, in quei trenta secondi ero in confusione anch'io. Vedendo Mara così, ero dispiaciuto. Poi ho preso le redini della situazione. Lei è una roccia". Mara Venier ha concluso ricordando lo stato confusionale in cui era dopo l'infortunio, ma che comunque non le ha impedito di portare a termine la trasmissione: