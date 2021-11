Incidente Mara Venier, la paura di Pierpaolo Pretelli: “Ho preso un grande spavento, ti voglio bene” Mara Venier ha avuto un infortunio nel corso della puntata di Domenica In del 21 novembre. Pierpaolo Pretelli, che era in diretta con lei, ha ammesso di essersi spaventato.

A cura di Daniela Seclì

Paura per Mara Venier che nel corso della puntata di Domenica In, trasmessa domenica 21 novembre, ha avuto un infortunio. Mentre era dietro le quinte, infatti, la conduttrice è caduta, riportando un trauma distorsivo al piede sinistro e una contusione alla fronte. Nonostante tutto, ha portato a termine la puntata. Quando è entrata in studio e ha comunicato di essersi fatta male, c'era Pierpaolo Pretelli a occuparsi della diretta. In queste ore, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Tale e Quale ha ammesso di essersi spaventato.

La paura di Pierpaolo Pretelli

Dopo l'infortunio, Pierpaolo Pretelli è stato accanto a Mara Venier, sincerandosi che fosse nelle condizioni di continuare a condurre. Si è mostrato apprensivo e premuroso con la conduttrice. Quando, in queste ore, Mara Venier ha pubblicato un post mostrando il bernoccolo sulla fronte, Pretelli ha ammesso di essersi spaventato dopo avere appreso della caduta: "Ho preso un grande spavento oggi! Per fortuna stai bene…la cosa che più conta…sei una roccia, ti voglio bene".

Mara Venier dopo l'incidente a Domenica In

Mara Venier, dopo l'incidente avuto a Domenica In, si è recata in ospedale per un controllo. Una volta tornata a casa, ha mostrato sui social la consueta ironia. Da Michelle Hunziker a Christian De Sica, passando per Rita Dalla Chiesa e Anna Tatangelo, in tantissimi le hanno manifestato vicinanza. La conduttrice ha sdrammatizzato: "Urge un esorcista e viaggio a Lourdes o Međugorje. Me la stanno tirando". Poi ha ringraziato quanti si sono preoccupati per le sue condizioni di salute: "Grazie a tutti per i messaggi. Poteva andare peggio, sto bene" e ha pubblicato una foto che mostra in modo inequivocabile, il bernoccolo che ha sulla fronte. Domenica 28 novembre, sarà di nuovo alla conduzione di Domenica In più frizzante che mai.