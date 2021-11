Pierpaolo Pretelli a cena a casa da Mara Venier con Alberto Matano: “La cucina di zia Mara è top” Dopo Tale e Quale Show, Mara Venier dice di volerlo con sé a Domenica In e di avere in serbo progetti per lui. Che cosa bolle in pentola? Per il momento una deliziosa cenetta preparata con amore a casa di “zia Mara”. Pretelli è ospite nel suo splendido appartamento romano insieme ad Alberto Matano e al marito Nicola Carraro.

A cura di Giulia Turco

Pierpaolo Pretelli sembra essere sempre più di casa su Rai 1. Dopo l'esperienza di successo a Tale e Quale Show di Carlo Conti, Mara Venier lo ha voluto nel suo studio a Domenica In e ha fatto sapere di avere in serbo grandi sorprese per lui. Che cosa bolle in pentola? Per il momento una deliziosa cenetta a base di ravioli al sugo, cotechino e pizzelle napoletane preparate con amore da "zia Mara" a casa sua. Pretelli è ospite della Venier nel suo splendido appartamento che affaccia su San Pietro, a Roma, insieme ad Alberto Matano, il marito Nicola Carraro e la cugina da Venezia. Il clima è familiare, durante la cena si ride, si scherza, si ascoltano a tutto volume i brani di Tiziano Ferro e, chissà, forse si inizia a discutere dei progetti lavorativi in vista.

Mara Venier: "Lo voglio con me a Domenica In"

È un momento particolarmente florido per Pierpaolo Pretelli che dopo il successo di Tale e Quale Show è entrato nelle grazie di Mara Venier. Nel corso de La Vita in diretta, lunedì 1 novembre, la padrona casa di Domenica In ha manifestato la sua volontà di portare con sé Pierpaolo nel suo programma. “Sta dimostrando grandi qualità, lo sto mostrando all’interno di questa Domenica In. È per un gioco molto forte”. Pretelli era molto entusiasta: “E io che pensavo già di essere disoccupato dopo Tale e Quale. Non finisce qui”, ha scherzato.

Il percorso di Pierpaolo Pretelli

La presenza di Pierpaolo potrebbe rivelarsi un asso nella manica per la signora della domenica, che dopo due stagioni di dominio assoluto nella sua fascia, si trova ora ad affrontare la concorrenza di Amici di Maria De Filippi, che ha spostato l’asse degli ascolti verso Canale 5. La sua partecipazione a Domenica In potrebbe dare un tocco di freschezza alla domenica di Rai 1, considerando le capacità di Pierpaolo di intrattenere con le sue imitazioni, oltre al suo potenziale social. Un ottimo slancio per l’ex commesso, che dopo essere avviato in tv nei panni di Velino di Striscia si è fatto conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione al GFVip 5, per poi lanciarsi verso casa Rai.