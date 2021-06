Si è chiusa un'altra, difficile ma fortunata stagione di Domenica In, con l'ultima puntata stagionale che, ormai è ufficiale, è il preludio al ritorno di Mara Venier per la sua 14esima edizione in carriera, da settembre 2021. Naturalmente, non sono mancate le lacrime, con tanti momenti di commozione per l'appuntamento conclusivo che è arrivato dopo un periodo particolarmente difficile per la conduttrice dal punto di vista personale.

La commozione con Don Mazzi e l'abbraccio a Coletta

Mara Venier si è commossa quando è arrivato l'ultimo ospite, Don Antonio Mazzi, con cui c'è un rapporto fortissimo: "Quest'anno non ci siamo visti, ma è venuto a trovarmi per l'ultima puntata. Lui è il mio secondo padre, che è stato presente tutta la mia vita". La presentatrice non ha trattenuto le lacrime e ha interrotto l'intervista per correre dietro le quinte a dare un abbraccio al direttore di Rai1 Stefano Coletta.

La conferma del ritorno con Domenica In 2021-22

Mesi fa, Mara Venier aveva annunciato il suo addio a Domenica In per dedicarsi maggiormente alla sua vita privata ("Ultima edizione, lo giuro a mio marito", aveva detto). Poi, si è pian piano aperta alla possibilità di continuare per un altro anno. Probabilmente convinta anche da Coletta, visti gli ottimi ascolti del programma, ha accettato di fare la quarta stagione consecutiva. La presenza di Mara Venier a Domenica In è confermata dai palinsesti Rai del daytime e dall'annuncio nei saluti finali della puntata (video in basso), in cui pure ha ammesso quanto sia stata dura quest'ultima stagione.

Un'edizione faticosa ma bellissima. Quando sono tornata in Rai non era pensabile di arrivare a questo punto, questa è la terza edizione. Mi sembra di essere stata sempre qua e di non essere andata via. Voglio dire grazie grazie grazie a tutti. Quante ne ho fatte di Domenica In, 13? Questa è stata la più difficile, ve lo dico di cuore! Però, sarò ancora qua a settembre!

Le difficoltà per il problema ai denti

Oltre alla tensione e alle difficoltà vissute per le problematiche della pandemia, in questa 45esima edizione della storia di Domenica In Mara Venier ha dovuto fronteggiare problemi di salute che hanno messo alla prova fisico e spirito, ma non hanno fatto che aumentare ulteriormente la popolarità del programma. Se alla fine della precedente stagione era andata avanti a condurre malgrado una frattura alla gamba, stavolta ha dovuto fronteggiare un problema ai denti e una successiva operazione chirurgica. Malgrado ciò, ha portato a termine l'edizione, senza remore a mostrare il suo dolore in diretta.