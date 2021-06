Mara Venier è tornata al timone di Domenica In. Aprire la puntata del 20 giugno, non è stato facile per lei. È reduce da un delicato intervento ai denti, a seguito del quale avrebbe perso sensibilità di parte del viso. La conduttrice, ha cominciato la trasmissione con la voce già rotta dalla commozione: "Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima".

Le lacrime di Mara Venier

La conduttrice, in questi giorni, è stata sommersa dall'affetto dei suoi tantissimi fan e dai messaggi di sostegno degli spettatori, amici e colleghi che non vedevano l'ora di potere trascorrere di nuovo la domenica in sua compagnia. Mara Venier ha voluto ringraziare tutti:

"Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi".

A questo punto, la commozione ha preso il sopravvento. Mara Venier non è più riuscita a trattenersi ed è scoppiata a piangere. I musicisti hanno provato a rincuorarla facendo partire la canzone Eh…già di Vasco Rossi.

Le parole di conforto di Maurizio Costanzo

La conduttrice ha tentato di ricomporsi: "Scusatemi, è che per me l'emozione è veramente tanta, però veramente grazie di cuore a tutti quanti". Poi si è collegata con Maurizio Costanzo, suo ospite in questa puntata. Il giornalista ha preso subito la parola: "Mara devi sapere che senza di te la domenica è lunedì" e le ha strappato un sorriso. Poi ha proseguito: "Volevo anche dirti che ti saluta Maria che è uscita con i cani e io sono qua. Falla finita, tanto tu lì stai e lì devi rimanere". Mara Venier l'ha ringraziato e ha dato il via alla puntata.