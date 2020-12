Plana dall’etere e scende sulla terra tutto l’universo Sky: da questo mese le maggiori città italiane, a cominciare da Milano, Roma, Napoli e Brescia si animeranno dell’intrattenimento Sky attraverso l’apertura di una serie di negozi tutti dedicati alle innovazioni e alle proposte della media company. Il 4 dicembre la prima apertura a Milano in Corso Buenos Aires, e il 17 quella di Napoli ma entro il 2021 le aperture arriveranno ad essere cinquanta.

La più grande offerta in questo… universo

Un importante passo che testimonia come Sky, da tempo protagonista nelle case delle persone, ora vuole essere più vicina ai propri abbonati presenti e futuri, offrendo un luogo in cui la gente può trovare un punto di riferimento ma anche lasciarsi incuriosire dai servizi e dalle sue performance. Un modo per essere ancora più presente, soprattutto in questo periodo difficile, e uno spazio in cui è possibile immergersi in tutta l’esperienza Sky a 360°: connettività, intrattenimento, sport e anche sostenibilità.

Nei negozi è possibile anche provare direttamente l’esperienza di visione di Sky Q, che offre tutto quello che ami in un unico posto. L’intrattenimento di Sky è per tutti i gusti: programmi di lifestyle, cinema, programmi per bambini, sport, natura e serie tv senza soluzione di continuità e ovunque, grazie anche al servizio in streaming NOW TV. Per non parlare delle app: da Netflix a Dazn a You Tube fino all’ultima arrivata e attesissima Amazon Prime Video, da Sky Q è possibile vedere il meglio dell’intrattenimento di Sky e dei principali OTT, in modo semplice, senza mai cambiare dispositivo.

La super-rete Sky, ultrapotente

All’interno dei negozi Sky è possibile, poi, provare la stabilità e la velocità di Sky Wifi , il servizio ultrabroadband in vera fibra disegnato intorno alle famiglie e nato per ottimizzare i tempi, l’upload e lo streaming. Basta interruzioni nel bel mezzo di una partita o avvisi sul segnale debole: la connessione è stabile e veloce in ogni stanza della casa grazie a un Wifi evoluto e performante, che si integra perfettamente con una smart home. Sfrutta un hub intelligente e la tecnologia di Comcast per dare copertura in ogni angolo della casa e permettere l’utilizzo simultaneo senza nessuna caduta improvvisa. E in più l’app Sky Wifi dedicata permette di gestire e personalizzare la propria rete domestica, proprio come un semplice telecomando. Con l’app è possibile creare diversi profili per ogni componente del nucleo familiare e pianificare l’orario di spegnimento dei device ad essi associati: in pratica un aiuto a ogni genitore che ha bisogno di assicurarsi che i ragazzi in casa trovino il tempo di divertirsi, ma anche di studiare. Per i più piccoli, poi, il Parental Control a garantire protezione e sicurezza.

Flessibilità e sostenibilità

Nei negozi Sky si può vedere con i propri occhi tutto questo e molto di più: sul tema sostenibilità, sarà possibile saperne di più sul progetto Sky Zero, che punta ad azzerare le emissioni nette entro il 2030 si stia attuando. Se siamo tutti connessi, lo siamo anche con la natura ed è doveroso fare la propria parte in questo senso.

Ogni negozio Sky apre le porte ai nuovi appassionati che possono prenotare una visita in store tramite il sito ufficiale, oppure anche iniziare a entrare nel mondo Sky online e completare l’abbonamento di negozio.

Insomma, un modo per connettersi ed esplorare nuove possibilità . Enjoy!