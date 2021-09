Luce dei tuoi occhi: cast e trama della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno su Canale 5 Canale 5 dà il via alla stagione delle fiction con Luce dei tuoi occhi. Anna Valle interpreta Emma Conti, una stimatissima ballerina che è convinta che la figlia, che tutti credono morta, sia in realtà ancora viva. Ad aiutarla nella ricerca della verità sarà Enrico, insegnante del liceo, interpretato da Giuseppe Zeno. Ecco quando andrà in onda la prima puntata, quante puntate sono, la trama e il cast della fiction.

A cura di Daniela Seclì

Su Canale5, ricomincia la stagione delle fiction. La prima che andrà in onda è "Luce dei tuoi occhi", al via mercoledì 22 settembre 2021. I protagonisti sono due volti noti della televisione italiana, Anna Valle e Giuseppe Zeno. Così, Mediaset regala agli spettatori una nuova e accattivante storia. Vediamo di cosa parla.

Anticipazioni prima puntata di mercoledì 22 settembre

Nella prima puntata di Luce dei tuoi occhi, Emma Conti – una stimatissima ballerina – riceve un biglietto con una rivelazione che la sconvolge. Alice, la bimba che ha partorito sedici anni fa e che credeva morta, è in realtà viva e fa anche lei la ballerina. Così, Emma lascia New York e torna a Vicenza perché vuole vederci chiaro. Si procura una lista delle adolescenti che hanno l'età che avrebbe la sua Alice e che fanno le ballerine presso l'Accademia di Danza. Quando si imbatte in Valentina è convinta che sia lei sua figlia e chiede il test del DNA. Intanto, inizia a insegnare danza a quelle stesse ragazze, ma il professore Enrico Leoni non condivide i suoi metodi. Teme che le sue giovani allieve possano trascurare la scuola per concentrarsi solo sulla danza.

Il cast di Luce dei tuoi occhi con i protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno

I protagonisti di Luce dei tuoi occhi, come già anticipato, sono Anna Valle e Giuseppe Zeno. L'attrice e Miss Italia 1995 interpreta Emma Conti, una star del ballo che non si rassegna all'idea che la figlia sia morta. L'attore, invece, interpreta Enrico, insegnante al liceo. Bernardo Casertano, poi, interpreta Davide Fabbris. Massimo Del Frate di Banijay Studios Italy ha dichiarato:

"Al centro di Luce dei tuoi occhi c'è un oscuro segreto. La storia si dipana, fra melò e thriller, sullo splendido sfondo delle architetture palladiane di Vicenza, uno scenario ricco di cultura, al centro del quale c'è la danza, ma ci sono anche orribili menzogne. Anna Valle e Giuseppe Zeno interpretano due personaggi accattivanti, protagonisti di una storia dai toni molto contemporanei, dal fascino universale e rivolta a pubblici di tutte le età".

Ecco l'elenco completo di attori e personaggi. Anna Valle interpreta Emma Conti; Giuseppe Zeno interpreta Enrico Leoni; Bernardo Casertano interpreta Davide Fabbris; Francesca Beggio interpreta Azzurra; Riccardo De Rinaldis Santorelli interpreta Luca Costa; Elisa Visari interpreta Valentina Costa; Sabrina Martina interpreta Anita Guerra; Gea Dall'Orto interpreta Miranda Leoni; Rebecca Antonaci interpreta Sofia Romano; Linda Pani interpreta Martina Fontana; Stella Maya Epifani interpreta Alessia Lovato; Luca Bastianello interpreta Roberto Conti; Paola Pitagora interpreta Paola Conti; Giulia Patrignani interpreta Cecilia; Maria Rosaria Russo interpreta Luisa Guerra; Vincenzo Vivenzio interpreta Mario; Paolo Romano interpreta Aurelio Fontana; Valentina Valsania interpreta Barbara Fontana; Matteo Pagani interpreta Alessandro Fontana; Yari Gugliucci interpreta Luigi; Carla Ferraro interpreta Antonella; Sofia Pelashier interpreta Chiara Furlan; Julia Wujkowski interpreta Anna Ballarin; Paola Sambo interpreta Marta; Giancarlo Previati interpreta Alberto.

La trama di Luce dei tuoi occhi, di cosa parla la fiction

La trama della fiction, ambientata in un'accademia di danza, ruota attorno alla figura di Emma Conti, una ballerina stimatissima e ammirata che però ha un grosso peso sul cuore. Emma, infatti, è convinta che la figlia – che tutti ritengono morta – sia in realtà viva e si nasconda tra le allieve dell'accademia. Nella sua ricerca, si imbatterà in Enrico, un affascinante insegnante del liceo.

Quante puntate sono e quando va in onda

La fiction Luce dei tuoi occhi è composta da sei puntate, che andranno in onda il mercoledì in prima serata. Ecco le date che scandiranno la programmazione di Luce dei tuoi occhi:

Prima puntata in onda il 22 settembre;

in onda il 22 settembre; Seconda puntata in onda il 29 settembre;

in onda il 29 settembre; Terza puntata in onda il 6 ottobre;

in onda il 6 ottobre; Quarta puntata in onda il 13 ottobre;

in onda il 13 ottobre; Quinta puntata in onda il 20 ottobre;

in onda il 20 ottobre; Sesta puntata in onda il 27 ottobre.

Luce dei tuoi occhi, dove vederlo in streaming e replica

Per vedere la serie Luce dei tuoi occhi, occorrerà sintonizzarsi il mercoledì alle ore 21:25 su Canale 5. Per chi non potesse seguirla in tv, niente paura. Gli episodi saranno disponibili in streaming sul sito Mediaset Infinity. Dunque, saranno visibili anche in replica sia su pc che su smartphone.