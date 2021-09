Luce dei tuoi occhi, anticipazioni seconda puntata del 29 settembre: Emma e l’incidente di Valentina Le anticipazioni della seconda puntata di Luce dei tuoi occhi, in onda mercoledì 29 settembre su Canale 5. Emma, interpretata da Anna Valle, fa fatica a raccontare la sua storia a Enrico, interpretato da Giuseppe Zeno. Intanto, proseguono le indagini sull’incidente di Valentina. Emma è stata l’ultima a vederla e a contattarla. L’appuntamento è alle ore 21:25.

A cura di Daniela Seclì

Mercoledì 29 settembre, in onda su Canale5 la seconda puntata della serie tv Luce dei tuoi occhi. La trama della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, si fa sempre più intricata. Emma, infatti, fa fatica a fidarsi di Enrico e ciò non le permette di raccontarle la sua storia. Intanto continuano le indagini sull'incidente di Valentina. Nel cast della serie anche Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Riccardo De Rinaldis Santorelli ed Elisa Visari. L'appuntamento con la seconda puntata è alle ore 21:25 su Canale5. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni seconda puntata del 29 settembre

Nella seconda puntata di Luce dei tuoi occhi, in onda mercoledì 29 settembre, Luisa indaga sull'incidente accaduto a Valentina. L'ultima a tartassare la giovane di chiamate e messaggi è stata proprio Emma. Luisa, dunque, non può fare altro che mettersi in contatto con lei. La ballerina, allora, le racconta di avere avuto un'accesa discussione con Valentina. Tuttavia, decide di non dire tutta la verità.

Emma Conti non si fida di Enrico

Solo Luca conosce tutti i dettagli dello scontro che è avvenuto tra Emma e Valentina. Luca decide di aiutare Emma a cercare Alice. Anche lui crede che la bambina nata sedici anni prima, in realtà non sia morta. Enrico, intanto, ritiene che il comportamento di Emma sia sempre più strano. È convinto che stia nascondendo qualcosa, ma Emma non riesce ancora a fidarsi completamente di lui. Dunque, non può dirgli la verità. Continuano le indagini di Luisa, che cerca l'auto pirata. Così, scopre che anche Emma sta conducendo delle indagini proprio su di lei e dato che Luisa nasconde molti segreti, la cosa non le fa affatto piacere. Emma ed Enrico si mettono sulle tracce di Luisa a seguito di un'intuizione. Riescono a salvarla prima che un uomo le faccia del male.