Luce dei tuoi occhi, anticipazioni quarta puntata 13 ottobre: Emma rischia di morire tra le fiamme Le anticipazioni della quarta puntata di Luce dei tuoi occhi, in onda mercoledì 13 ottobre su Canale5. Nella fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno non mancheranno i colpi di scena. Emma e Luca, infatti, rischieranno di morire tra le fiamme. Inoltre, Valentina riuscirà a scagionare Enrico. L’appuntamento è alle ore 21:25.

A cura di Daniela Seclì

La quarta puntata di Luce dei tuoi occhi andrà in onda mercoledì 13 ottobre, alle ore 21:25 su Canale5. La fiction con Giuseppe Zeno e Anna Valle, che sta ottenendo un ottimo riscontro negli ascolti, è ormai a un passo dal finale di stagione. Nel nuovo episodio, Emma e Luca rischieranno di perdere la vita tra le fiamme. Ecco tutte le anticipazioni sulla trama di Luce dei tuoi occhi.

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni quarta puntata

Le anticipazioni della quarta puntata di Luce dei tuoi occhi. Valentina, dopo essersi svegliata, può dare la sua versione dei fatti e così scagiona Enrico. Emma, allora, valuta il prossimo passo da fare. La donna decide di indirizzare le sue indagini su Martina. È stato il professor Cantore a occuparsi della sua nascita. Emma scopre che la madre di Martina, poco prima di essere ricoverata, ha trascorso alcuni giorni in alta montagna. In quel soggiorno potrebbero nascondersi dettagli importanti. Emma tenta di scoprire tutto ciò che è accaduto in quei giorni. Sofia sorprende Valentina organizzando per lei un'esibizione, prima di un'operazione alle gambe. Chiede al padre, Luigi, di darle il materiale necessario e proprio tra le cose dell'uomo trova un mazzo di chiavi. Potrebbe essere proprio quello che Valentina ricorda di aver visto la notte in cui l'incidente ha cambiato la sua vita.

Luca tramortito da un colpo alla testa

Valentina si sottopone a un delicato intervento alle gambe e tutto va per il verso giusto. Non appena sembra che la situazione della giovane stia migliorando, Enrico si reca da Luigi e gli parla di quello strano portachiavi. L'uomo sembra glaciale. Non ha alcuna reazione. Non appena Enrico se ne va, però, fa una telefonata in cui esprime tutta la sua angoscia. Luca tenta di scovare l'aggressore di sua sorella. Mentre è sulle sue tracce, però, qualcuno lo colpisce alla testa e lo lascia a terra tramortito. Emma, non avendo più notizie di Luca, lo va a cercare e lo trova tra le fiamme. Entrambi rischiano la vita. Enrico interviene in tempo per salvarli. Emma, spaventata, crede sia arrivato il momento di mettere un punto alle indagini, ma Luca non è affatto dello stesso parere.