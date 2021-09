Luce dei tuoi occhi, anticipazioni terza puntata 5 ottobre: Enrico arrestato, Valentina si sveglia La terza puntata di Luce dei tuoi occhi andrà in onda martedì 5 ottobre, anziché mercoledì 6 ottobre. Le anticipazioni del nuovo episodio della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno svelano che Enrico verrà interrogato e arrestato dopo essere stato denunciato proprio da Emma. Intanto, Valentina sembra stia per svegliarsi. L’appuntamento è alle ore 21:25 su Canale5.

A cura di Daniela Seclì

Cambia la programmazione di Canale5. La terza puntata della fiction Luce dei tuoi occhi andrà in onda martedì 5 ottobre, anziché mercoledì 6 ottobre. La trama del nuovo episodio della serie tv con Anna Valle e Giuseppe Zeno sarà caratterizzata da numerosi colpi di scena. Non solo Enrico verrà arrestato dopo essere stato denunciato da Emma, ma Valentina potrebbe svegliarsi. L'appuntamento è alle ore 21:25 come sempre su Canale5. Ecco tutte le anticipazioni.

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni terza puntata

Le anticipazioni della terza puntata di Luce dei tuoi occhi, in onda martedì 5 ottobre su Canale 5, alle ore 21:25. Davide, dopo avere scoperto un importante dettaglio sul passato di Luisa, prende la decisione di fare un passo indietro e allontanarsi da lei. Emma, invece, si sente pronta a dare fiducia a Enrico. Quando è con lui, tuttavia, non può fare a meno di avvertire una forte attrazione. Basterà un gesto che da Enrico verrà percepito come un'eccessiva invadenza, per riportare distanza tra loro.

La macchina dell'incidente nel garage dei suoceri di Enrico

Una scoperta, porterà Emma a cominciare a nutrire dei dubbi su Enrico. Nel garage dei suoceri dell'uomo, infatti, troverà una vecchia auto che sembra essere proprio quella che ha investito Valentina e che le autorità stanno cercando ormai da tempo. Ormai è certa che Enrico sia del tutto inaffidabile, così prende una decisione drastica quanto per lei dolorosa. Emma denuncia Enrico. Così, il professore deve rendere conto di ogni sua mossa. Viene portato immediatamente in commissariato e sottoposto a un interrogatorio. Enrico verrà arrestato e così Miranda avrà uno shock e scoprirà i dolorosi segreti celati dalla sua famiglia. In ospedale, intanto, si insinua l'ottimismo. Valentina potrebbe risvegliarsi presto.