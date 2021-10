Luce dei tuoi occhi, anticipazioni ultima puntata 27 ottobre: cosa succede nel finale di stagione Come finisce Luce dei tuoi occhi e chi è la figlia di Emma Conti? Le anticipazioni della sesta e ultima puntata, in onda mercoledì 27 ottobre alle ore 21:25 su Canale5, svelano cosa è successo alla piccola Alice. Il finale di stagione della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno riserverà importanti colpi di scena. Attenzione spoiler.

A cura di Daniela Seclì

Come finisce Luce dei tuoi occhi. Le anticipazioni dell'ultima puntata, la sesta, in onda mercoledì 27 ottobre. Il finale di stagione della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno è attesissimo dagli spettatori. La trama preannuncia importanti colpi di scena. Finalmente si potrà fare chiarezza su cosa è accaduto alla piccola Alice. Ma chi è la figlia di Emma Conti? L'appuntamento è alle ore 21:25 su Canale5. Ecco la trama del gran finale.

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni sesta e ultima puntata

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi, in onda mercoledì 27 ottobre. Azzurra fa perdere le sue tracce. Porta con sé anche la piccola Cecilia. Emma sospetta che la decisione di partire all'improvviso sia legata in qualche modo ad Alice e al suo rapimento. Quando Emma ha dato alla luce la sua bambina, il parto è stato estremamente difficile. A causa delle complicazioni, la ballerina si è ritrovata a lottare tra la vita e la morte. Ebbene, insieme a Enrico, scoprirà che le pratiche ospedaliere quel giorno vennero sbrigate proprio da Azzurra.

Chi è la figlia di Emma Conti

Mentre la polizia tenta di scoprire che fine abbia fatto Azzurra, quest'ultima si reca da Emma per dirle tutta la verità. Le spiega di essere sotto shock da quando ha scoperto che Roberto si trovava con Luigi nel momento in cui l'uomo è stato ucciso. Roberto, a seguito degli sviluppi nelle indagini, non può che confessare di essere lui l'assassino di Luigi. Inoltre, svela di aver venduto la piccola Alice perché aveva bisogno di soldi. Pieno di debiti, si è fatto prendere dal panico e ha compiuto questo atto terribile di vendere la bambina. Tuttavia, non ha idea di dove sia finita la figlia di Emma e nessuno sembra poter dare indicazioni in questo senso.

Emma, addolorata, cerca conforto in Enrico, che le garantisce il suo supporto e il suo amore. La coreografia delle ballerine è un grande successo. La donna, quando il teatro si svuota, resta nel buio a riflettere. Le sembra di vedere la sua Alice ovunque, anche in quella ballerina che danza sul palco vuoto dinanzi a lei. La ricerca di Alice non è finita.