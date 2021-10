Luce dei tuoi occhi, anticipazioni quinta puntata 20 ottobre: vicina la verità sulla figlia di Emma La quinta puntata di Luce dei tuoi occhi andrà in onda mercoledì 20 ottobre. Le anticipazioni del nuovo episodio della fiction Mediaset con Anna Valle e Giuseppe Zeno svelano che Luigi è stato ucciso. Prima della morte, l’uomo ha confessato in una lettera di avere investito Valentina. La verità su Alice, figlia di Emma, è vicina. L’appuntamento è alle ore 21:25 su Canale5.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quinta puntata di Luce dei tuoi occhi, in onda mercoledì 20 ottobre su Canale5. La trama della nuova puntata della serie tv con Anna Valle e Giuseppe Zeno svela che si è sempre più vicini alla verità sul conto di Alice. La ballerina sta per scoprire cosa ne è stato di sua figlia. Intanto, Luigi è morto, ma prima ha confessato in una lettera di avere investito Valentina. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Canale5.

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni quinta puntata

Le anticipazioni della quinta puntata di Luce dei tuoi occhi, in onda mercoledì 20 ottobre. Una preziosa lettera sembra fare finalmente chiarezza su quanto accaduto a Valentina. Luigi, infatti, confessa di essersi appropriato dell'auto di Enrico e di avere investito la ragazza. Dopo il funerale, Luca chiede un favore a Emma ed Enrico. Spera che i due lo aiutino a nascondersi, fino a quando non avrà raccolto le prove necessarie a dimostrare la sua innocenza. Emma ed Enrico continuano le loro indagini e costringono Fontana ad ammettere di avere offerto soldi a Martina. Tuttavia, l'uomo assicura anche di non essere lui l'assassino di Luigi.

Martina è Alice? La verità è vicina

Fontana assicura a Emma ed Enrico di non sapere se Martina sia in realtà Alice. Luisa e Davide si sposano, ma ad attenderli c'è una rivelazione che li sconvolgerà. Luca, infatti, si reca dalla polizia. Grazie ai dettagli che confessa, Davide viene a sapere che Alice è sua figlia. Tutti scoprono che il ritorno di Emma a Vicenza è dovuto solo alla sua ricerca di Alice. Se una ballerina tanto ammirata si è avvicinata alle ragazze è stato solo per questo, ma lei assicura che ha visto il loro talento e intende sostenerle perché presentino la loro coreografia al Festival. Intanto, Emma ed Enrico sono ormai innamorati e inseparabili, ma un nuovo colpo di scena turberà la loro serenità.