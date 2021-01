in foto: Foto di T. Zorzi da Endemol

Luca Vismara è intervenuto sul suo profilo Instagram per commentare il gossip che lo ha visto protagonista nelle ultime settimane, in relazione a Tommaso Zorzi. L'ex concorrente di Amici e dell'Isola dei Famosi ha smentito di aver avuto una relazione con il concorrente del Grande Fratello Vip. Luca ha parlato dopo la puntata di Live – Non è la D'Urso in cui è apparso Kevin, un ragazzo che sostiene di aver frequentato Zorzi, e nel corso della quale il nome di Vismara è tornato alla ribalta.

Beh. Forse è arrivato il tempo di fare un po’ di chiarezza. Guardavo ieri divertito “LIVE – Non è la D’Urso” e sono stato messo in mezzo. Io non ho MAI detto di essere un ex di Tommaso Zorzi. Io e Tommy ci conosciamo dal 2014 ed abbiamo un rapporto di stima e affetto reciproci proprio come si può vedere dal video qui postato [in basso, il filmato mostra le parole di Tommaso su Luca al GF Vip].

Luca Vismara e le frasi travisate

In una diretta social con l'opinionista Soleil Sorge per il portale Biccy.it, Vismara aveva dichiarato, su Tommaso: "È vero che qualcosa c'è stato, non ci siamo visti per giocare a briscola". In quelle dichiarazioni non c'era alcun accenno a una vera e propria relazione ma al contempo si leggeva l'interesse per un'eventuale futura storia con Zorzi ("Io sto dietro 70 portoni, se lui aprirà questi 70 portoni io potrei anche esserci"). Oggi, Vismara ridimensiona la portata del gossip che è scaturito da quelle frasi e afferma:

Ad inizio dicembre ho ricevuto una chiamata da un giornalista che era a conoscenza di una nostra ‘frequentazione’. Cosa tra l’altro imprecisa. È vero, io e Tommy ci siamo visti più volte (abitiamo nella stessa città), ci sentiamo anche abbastanza spesso anche se non ci vediamo da tempo a causa del lockdown e dalle nostre rispettive esperienze televisive e lavorative. A quella telefonata, ho risposto che non avrei voluto dire nulla. Tuttavia mi è stato detto (anche sgarbatamente) che tanto la cosa sarebbe uscita lo stesso. A questo punto (dopo essermi consultato con persone vicine a Tommaso) decido di dire le cose come stavano realmente senza romanzare sopra storie finte (cosa che puntualmente è stata fatta travisando le mie parole, per quanto schiette). Ho cercato di esporre il tutto nel modo più semplice possibile, senza negare, ma senza dire falsità. Nessuno aspetta nessuno. Se non per rivederci e festeggiare la fine della sua bellissima esperienza che spero gli porti altri lavori, davanti a un buon bicchiere di vino e senza telecamere.

Chi è Luca Vismara

Vismara è nato a Monza il 1 gennaio 1992 ed è cresciuto a Bellusco. Dopo la laurea in Scienze della comunicazione, ha partecipato ad Amici come cantante nel 2017. Nel 2019 ha partecipato all’Isola dei Famosi, piazzandosi al terzo posto. La mamma è Viviana Stucchi, mitica vincitrice dello Zecchino d'Oro con Il pulcino ballerino, apparsa di recente a The Voice Senior.