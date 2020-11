Tra i concorrenti di The Voice Senior c'è anche Viviana Stucchi, un nome che è tutt'altro che sconosciuto al mondo della televisione. Si tratta infatti di una delle più note partecipanti allo Zecchino d'Oro: ancora bambina, fu la vincitrice dell'edizione con quel classicone che è "Il pulcino ballerino".

Chi è Viviana Stucchi

Nata a Bernareggio (in Brianza) nel 1957, Viviana Stucchi partecipò allo Zecchino d'Oro nel 1964. Brano scritto da Franco Maresca e Mario Pagano, "Il pulcino ballerino" fu la canzone vincitrice di quell'edizione ed è quella che ha registrato il più alto numero di vendite nella storia del concorso canoro per bimbi. La piccola Viviana andò persino a cantarla in Germania, davanti agli operai italiani delle fabbriche della Volkswagen. La precoce carriera musicale continuò con la partecipazione al Festival Internazionale dei Ragazzi di Sanremo nel 1965, con la canzone "Il ritratto della mamma". Cresciuta, la Stucchi non ha intrapreso la strada della musica professionistica, ma è diventata docente di Educazione Fisica presso le scuole medie di Mezzago. È però apparsa in televisione l'8 gennaio 2011 quando in Attenti a quei due – La sfida ha cantato "Il pulcino ballerino" insieme al compianto Fabrizio Frizzi.

Viviana è la mamma di Luca Vismara

Forse non tutti sanno che la Stucchi ha un figlio famoso: è infatti la mamma di Luca Vismara, cantante che è stato concorrente da Amici 17. Dopo il lancio nel programma di Maria De Filippi, Luca ha partecipato all'Isola dei famosi 2019, dove si è infatti classificato terzo. Nel corso della finale del reality, duettò proprio con mamma Viviana.

Viviana Stucchi a The Voice Senior

Viviana Stucchi si è presentata nella prima puntata di The Voice Senior, versione "over" del celebre talent Rai, con il brano "Musica (E il resto scompare)" portato da Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2020. La concorrente ha scelto di entrare nel team di Clementino. The Voice Senior vede in veste di coach anche i Carrisi, ovvero Al Bano e la figlia Jasmine, Gigi D'Alessio e Loredan Bertè, e va in onda ogni venerdì sera su Rai1.