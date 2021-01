Si chiama Kevin ed è un fusto milanese di origine metà greca e metà bulgara. Muscoloso e pieno di tatuaggi, Kevin avrebbe avuto una liason amorosa con Tommaso Zorzi, fino a poco prima che l'influencer entrasse nella casa del GFVip. Artista di tatuaggi (lui ne è pieno), Kevin è stato ospite nel salotto di Barbara d'Urso nella prima puntata dell'anno di Live – Non è la d'Urso, per rivelare cosa c'è stato tra loro.

Kevin e il presunto flirt con Tommaso Zorzi

A quanto pare dunque il tatuatore di origini bulgare e Tommaso Zorzi avrebbero avuto un flirt lo scorso settembre: "Ci siamo conosciuti, ci siamo visti qualche volta prima che entrasse nella casa", ha confessato a Barbara d'Urso. "All'inizio, vedendolo su Instagram, Tommaso non mi piaceva, poi ci siamo incontrati in un locale, avevamo un'amica in comune, abbiamo iniziato a messaggiare e da lì a vederci", ha spiegato Kevin lasciando intendere che i due si sarebbero lasciati andare ad un "incontro passionale". Il 30enne fa riferimento ad un'intervista rilasciata ad inizio gennaio al sito Biccy.it, smentendo il gossip che aveva parlato di un flirt tra Tommaso e l'ex cantante di Amici Luca Vismara, e rivendicando di essere stato l'ultimo amante dell'influencer, prima del reality.

Il passato amoroso di Tommaso Zorzi

Tuttavia mentre fuori si scatena il gossip, dentro la casa Tommaso non ha mai parlato di Kevin, né di nessun altro amante in particolare. Pur senza fare nomi però, ha svelato ai compagni di aver avuto un passato sentimentale molto doloroso e di aver affrontato diverse delusioni che oggi lo frenano nei rapporti con gli uomini. Una fra queste sfociata in violenza. Una serata tra amici con qualche bicchiere di troppo. Il suo "flirt" dei tempi coinvolto in una rissa in discoteca e poi, fuori dal locale: "Mi ha sbattuto per terra, mi sono aperto il mento. Dopo mi ha tirato due calci. penso che sia stato un episodio dettato dall'alcol".