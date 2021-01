Al Grande Fratello Vip è tempo di confidenze delicate. I concorrenti hanno in parte superato lo choc per l'ulteriore prolungamento e appaiono più tranquilli, intenti in momenti giocosi e conversazioni intime come quella in cui Tommaso Zorzi è tornato a parlare di un episodio di violenza subito da un ex fidanzato anni fa. Tommaso ne ha parlato all'amica Giulia Salemi, ricordando quando l'episodio accaduto fuori da una discoteca milanese, quando lui aveva 18-19 anni.

Io vado fuori a fumare, ritorno e lo becco tanto così da uno. L’ho tirato per la maglietta, lui si è girato e inizia ad azzuffarsi, ci sbattono fuori. Era ubriaco. Fuori dalla discoteca mi ha sbattuto per terra, io mi sono aperto il mento. Dopo mi ha tirato due calci. A quel punto ho detto basta. Lì i taxi non passavano e comunque non mi caricavano perché ero pieno di sangue. Lui l'hanno fatto rientrare, gli ho detto solo vai dentro e prendimi la giacca. C'erano lì i suoi amici, nessuno mi ha aiutato. Lui mi ha dato la giacca, ho chiamato una mia amica che viveva a New York e lei mi ha mandato il suo autista che mi ha portato a casa di sua madre. L'indomani con telefono spaccato vado a casa di mia mamma che si accorge di tutto.

L'effetto sulle relazioni di Tommaso

Giulia è apparsa scioccata, parlando ovviamente di episodio ingiustificabile. Zorzi è comunque convinto che sia stato un atto dettato da uno stato di alterazione piuttosto che da un'indole violenta: "L'ho anche perdonato, non ci siamo mollati proprio in quel momento lì ma poco dopo. Penso che sia stata una cosa dettata dall'alcool, è un ragazzo buono, perbene. Ha avuto un'infanzia tragica, ha perso il padre e la sorella. Sicuramente questo episodio ha influenzato le mie relazioni. Da quel momento ho capito che quando le cose non vanno me ne tiro fuori io prima. Alla prima cosa che mi fa, anche paccarmi per una cena, io mollo".

Tommaso Zorzi racconta il suo primo amore

Tommaso si è detto convinto che dopo il Gf Vip troverà la persona giusta che finora non ha mai incontrato, per vivere una relazione importante: "Me lo sento, perché uscito da qui non me ne importerà nulla e sarà la prima volta che non la cercherò". Zorzi ha inoltre raccontato quello che è stato il suo primo amore, vissuto all'età di 19 anni.