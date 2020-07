Tra i personaggi che hanno catturato l'attenzione del pubblico in questa edizione di Temptation Island c'è, senza dubbio, Lorenzo Amoruso, ex calciatore e fidanzato di Manila Nazzaro. I due stanno insieme da tre anni, anche se si trovano a fare la spola tra Roma e Firenze, dove si trovano i loro rispettivi luoghi di lavoro. Nel corso di queste puntate abbiamo visto come tra loro non ci siano grandi gelosie, in quanto nessuno dei due si sia mai lasciato andare a comportamenti ambigui, ma le ultime dichiarazioni dell'ex Miss Italia nel corso della terza puntata del docu-reality, hanno lasciato senza parole il suo compagno, deluso da queste affermazioni che rimescolano le carte delle loro storia d'amore.

Manila Nazzaro si confida

Se non qualche video in cui Manila Nazzaro è intenta a massaggiare la crema solare sulla schiena di uno dei tentatori, ironizzando sul suo fisico possente, non c'è niente di realmente compromettente che riguardi la showgirl, quello che preoccupa Lorenzo Amoruso sono le confidenze che lei fa alle sue compagne d'avventura. Parlando della relazione con l'ex calciatore, la 43enne dice: "Io vivo a Roma, ho due figli? Ma perché dovrei trasferirmi io? Faccio questo lavoro da sempre, non posso stare senza lavorare, i miei figli chi li mantiene se no, io non posso dipendere da un uomo, certo non possiamo fare gli eterni fidanzatini, spero di trovare una quadra".

La reazione di Lorenzo Amoruso

Al guardare queste scene durante il falò, Amoruso scuote la testa, deluso da quanto ha sentito e sempre più convinto del fatto che il rapporto tra lui e la sua compagna stia rivelando delle controversie inaspettate che, a conti fatti, lo fanno soffrire. Giudizioso e riflessivo, seppur molto passionale, l'ex atleta non ha paura nel dire a Filippo Bisciglia quello che prova e da uomo sicuro di sé, rimarca il fatto che semmai le cose non dovessero cambiare sarà lui a mettere un punto su questa storia d'amore: