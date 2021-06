Lorella Cuccarini ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo si guarda alle spalle e tira le somme dei suoi 35 anni di carriera in tv: "Ho vissuto gli anni migliori e più floridi della televisione, ho sempre lavorato con passione e ho sempre avuto un estremo rispetto e senso di responsabilità per il pubblico". Il suo ritorno da protagonista del piccolo schermo però sarebbe molto vicino: "Mi sento bene, è un po' l'inizio di una nuova era", svela. "Penso di potermi divertire ancora tanto".

Lorella Cuccarini sulla lite con Alberto Matano

Inevitabile passare per gli screzi a La Vita in Diretta che hanno portato al divorzio con la Rai, lo scorso anno. "I momenti difficili di lavoro ci sono per tutti", spiega la Cuccarini a Silvia Toffanin. "Io ho avuto la fortuna di trovare nella mia vita dei direttori che hanno creduto in me. Poi ci sono voci che vogliono raccontarti come quello che non sei, ma per me restano sono voci di sottofondo. La mia vita professionale ha dimostrato che sono una donna libera". Incalzata sull'argomento della fatidica mail inviata ai collaboratori del programma, nel quale la conduttrice parlava di maschilismo e di un ego smisurato facendo riferimento al collega Alberto Matano, oggi aggiunge:

Sono state dette tante inesattezze, è stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle e non è vero. Se c'è stata una pugnalata, quella l'ha presa qualcun altro. Tutto quello che ho scritto l'ho detto personalmente al diretto interessato guardandolo negli occhi. Non mi manca il coraggio di dire quello che penso.

Lorella Cuccarini la nuova regina della domenica in tv

Per Lorella Cuccarini è stata una vera e propria rinascita quella dell'esperienza ad Amici grazie a Maria De Filippi, che l'ha voluta nel team degli insegnanti dell'ultima edizione del talent. È con una lunga lettera che la Cuccarini ha espresso il senso di gratitudine per Maria, senza nascondere la delusione per l'esperienza conclusa nel peggiore dei modi in Rai. Oggi però la conduttrice avrebbe davanti a sé un futuro professionale florido, ancora una volta in Mediaset. Nonostante i palinsesti non abbiano dato ancora nessuna conferma ufficiale, sembra che la Cuccarini diventerà uno dei volti di punta della prossima stagione, andando a ricoprire parte del terreno che un tempo spettava esclusivamente a Barbara d'Urso, quello della domenica in tv.