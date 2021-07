Lorella Cuccarini spiega il cordoglio dopo il litigio con Raffaella Carrà: “A volte si sbaglia” Lorella Cuccarini era finita nel mirino delle accuse per quel suo ultimo messaggio a Raffaella Carrà, nel giorno della scomparsa della regina a della tv, con la quale la conduttrice aveva avuto uno screzio ai tempi di Forte Forte Forte. Era il 2015, ma la Cuccarini non ha mai scordato quel rifiuto da parte della produzione, tanto da rimarcarlo nel suo messaggio di addio alla Carrà. Intervenuta su Instagram spiega la sua reazione, chiarendo come sono andate tra di loro le cose.

A cura di Giulia Turco

Aveva fatto storcere il naso a non pochi l'ultimo messaggio di Lorella Cuccarini a Raffaella Carrà, la regina della tv scomparsa in seguito ad una malattia tenuta nascosta, con la quale la Cuccarini aveva avuto qualche screzio professionale in passato. Niente di così grave da farle dimenticare la stima e l'affetto per la Carrà, un mito al quale si ispirava sin da suoi primi esordi in tv, ma abbastanza da rimarcarlo in quelle ultime righe pubblicate sui social per dirle addio. Intervenuta su Instagram in risposta alle domande dei fan, la conduttrice chiarisce il motivo del suo sfogo.

"La vita è troppo breve per rancori inutili"

"A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento artistico intoccabile, insieme a Carla Fracci", scriveva Lorella Cuccarini su Instagram lo scorso 6 luglio. "Con Carla ho condiviso tanti bei momenti. Con te non ho avuto la stessa fortuna, ma niente e nessuno potrà mai scalfire ciò che hai significato nella mia vita". Parole che oggi la conduttrice ha voluto chiarire così: "La vita è troppo breve per portare rancori inutili e a volte si sbaglia: quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo". Palesando il suo fastidio per le critiche ricevute, a suo parere sterili e irrispettose:

Il mio ultimo messaggio a Raffaella era doveroso e sacrosanto, frutto di una lunga storia privata che pochi conoscono. Chi, anche in una circostanza come questa, ha preferito criticare e occuparsi di questo, non solo non mi conosce affatto ma ha soprattutto dimostrato pochezza e mancanza di rispetto.

Lo screzio tra Lorella Cuccarini e Raffaella Carrà

Era il 2015 e Raffaella Carrà conduceva su rai 1 il suo Forte Forte Forte che avrebbe dovuto avere nella giuria anche la Cuccarini. La conduttrice dichiarò in seguito di essere stata scartata per via di un ripensamento da parte della produzione, dicendosi profondamente delusa e amareggiata per il trattamento riservatole dalla Carrà: "In trent’anni di carriera non l’avevo mai incontrata. Ne starò molto lontana anche per i prossimi trenta". La Carrà, però, poi si scusò pubblicamente, dicendosi molto dispiaciuta per non averla chiama personalmente per chiarire ("Trovo giusto che si sia profondamente offesa"). Superata la delusione, Lorella mise da parte il risentimento, che però non sembra aver mai dimenticato.