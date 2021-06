Domenica Live dovrebbe tornare in onda a settembre, dopo la pausa estiva. In chiusura di stagione Barbara d'Urso aveva lasciato aperta la possibilità di un addio definitivo alla domenica pomeriggio di Canale 5 e negli ultimi mesi, d'altronde, si era parlato spesso di un certo malcontento da parte dei vertici Mediaset verso i suoi programmi. Tanto che si era ipotizzata una sostituzione della d'Urso con Lorella Cuccarini. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che la ‘regina' della domenica non lascerà affatto il suo posto, ma che il suo programma verrà nuovamente ridotto alla fascia del secondo pomeriggio (dalle 17.15 in poi) e anticipato da un nuovo format.

Il futuro della domenica in tv

Stando alle indiscrezioni del quotidiano Italia Oggi, Barbara d'Urso non cederà affatto la domenica in tv. Il suo talk show Domenica Live infatti, del quale si era ipotizzata la chiusura, dovrebbe tornare in onda la prossima stagione regolarmente, a differenza dello show serale Live – Non è la d'Urso del quale sembrerebbe sempre più certa la cancellazione dal palinsesto. A quanto pare, prima del suo programma domenicale potrebbe andare in onda un nuovo format di intrattenimento con nuovi volti protagonisti. Si potrebbe trattare di Lorella Cuccarini e di Stefano De Martino.

"Lorella Cuccarini nuova regina della domenica"

Mentre l'unica certezza è che la d'Urso manterrà il suo show nella fascia pomeridiana settimanale, con Pomeriggio 5, il nome di Lorella Cuccarini è sempre più chiacchierato e, secondo diverse indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, potrebbe assumere il nuovo ruolo di "regina della domenica", provando per la prossima stagione a vincere la sfida gli ascolti contro la Domenica In di Mara Venier. Si tratterebbe di un grande ritorno per la conduttrice e di un futuro luminoso e sicuramente sperato dopo la brutta parentesi in Rai con La Vita in Diretta, che l'ha resa vittima di non pochi attacchi mediatici. Quello del salotto domenicale è un luogo a lei già caro d'altronde: negli anni '90 aveva condotto alcune delle storiche edizioni anni '90 di Buona Domenica.