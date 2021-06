Lorella Cuccarini tornerà in Rai, anche se solo per un giorno. La conduttrice, che quest'anno è stata protagonista di una stagione trionfale di Amici, sarà ospite di Uno Weekend, in uno spazio in cui insieme a Beppe Menegatti si ricorderà la grande Carla Fracci, a poco più di un mese dalla sua scomparsa. Lorella Cuccarini torna così in Rai dopo la brusca uscita dello scorso anno, quando lasciò La Vita in Diretta condotta per un'intera stagione con Alberto Matano, accusando il co-conduttore di comportamenti poco corretti nei suoi confronti.

Il ritorno in Rai di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini sarà ospite del programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini che ha come capo progetto, Daniela Attilini e Vincenzo Galluzzo, che era proprio nella squadra de La Vita in Diretta della stagione condotta da Cuccarini e Matano. L'appuntamento è per sabato su Rai 1 dalle 8:30, una puntata in cui saranno ospiti anche Claudio Gioè, Barbara De Rossi, Rosario Trefiletti e Rosanna Lambertucci. Ospite anche Paolo Fox, che farà il suo consueto oroscopo in collegamento, Rita Dalla Chiesa per parlare di animali e Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

A Uno Weekend nel primo appuntamento di sabato, oltre all’oroscopo settimanale fatto in collegamento da Paolo Fox, sarà presente poi anche uno spazio dedicato agli animali a quattro zampe: la prima ospite sarà Rita Dalla Chiesa. La rubrica di punta del giorno festivo sarà invece Il pranzo della domenica, dove ci si collegherà con la casa di un personaggio famoso per seguire la preparazione in famiglia del pranzo domenicale: nella puntata di questa settimana ci ci collegherà da casa Tognazzi-Izzo con Simona Izzo.

L'addio a La Vita in Diretta, cosa era accaduto

Lorella Cuccarini aveva parlato della sua uscita dalla trasmissione condotta con Alberto Matano da ospite di Verissimo, smentendo le ricostruzioni che erano state fatte sulla vicenda: "Sono state dette tante inesattezze, è stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle e non è vero. Se c'è stata una pugnalata, quella l'ha presa qualcun altro. Tutto quello che ho scritto l'ho detto personalmente al diretto interessato guardandolo negli occhi. Non mi manca il coraggio di dire quello che penso".