Sabato 13 febbraio va in onda la puntata con C’è posta per te 2021. Siamo alla 24esima edizione del longevo e sempre amatissimo people show condotto da Maria De Filippi, appuntamento imprescindibile per la prima serata Mediaset nei primi mesi dell'anno. Sorprese, riunioni famigliari, situazioni sentimentali difficili sono al centro delle storie raccontate. Il programma va in onda alle 21.10 circa, come ogni sabato.

Gli ospiti della sesta puntata

Ci sono poi gli ospiti speciali, personaggi del mondo dello spettacolo, della tv e dello sport italiani e internazionali. Stasera, è il turno del gigionico conduttore Paolo Bonolis e della campionessa di nuoto Federica Pellegrini, che saranno protagonisti di due storie.

Gli ascolti di C'è posta per te

La formula del programma resta pressoché invariata da anni (e non è stata sostanzialmente modificata neppure di fronte alla pandemia da Covid) e continua a funzionare, a giudicare dagli ascolti. La quinta puntata ha raccolto 6,1 milioni di spettatori con il 29% di share e la media stagionale finora è di 6,3 milioni. Stasera il programma si scontra con Parlami d'amore, programma musicale di Rai1 dedicato a San Valentino.