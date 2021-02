Si chiama C'è posta per te, ma per quello che riesce a fare con gli ascolti tv dovrebbe chiamarsi come uno dei più bei film di Carlo Verdone, Troppo Forte. La puntata del 6 febbraio 2021 è stata vista da 6.1 milioni di spettatori netti pari al 29.2% di share. Grandi temi, grandi personaggi, grandi ascolti. Saluta la prima serata, il remake di Affari Tuoi di Carlo Conti: 4.1 milioni di spettatori netti per il 15.8% di share. Tra gli ospiti, Ciro Immobile e sua moglie Jessica, e Claudio Amendola.

Ascolti tv 6 febbraio 2021

La serata di sabato 6 febbraio 2021 è stata stravinta da Canale 5: la quinta puntata di C'è posta per te ha raccolto nel dettaglio 6.132.000 spettatori netti pari al 29.2% di share. Su Rai1, il secondo programma più visto: Affari tuoi (Viva gli Sposi!) chiude e saluta con 4.125.000 spettatori pari al 15.8% di share. Il terzo programma più visto è su Italia1: Cattivissimo Me 2 è stato visto da 1.447.000 spettatori netti per il 5.7% di share. Su Rai2: F.B.I. è stato visto da 1.246.000 spettatori netti per il 4.7% di share, Blue Bloods realizza 1.216.000 spettatori netti per il 4.8% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

L'Ultimo Bacio, lo storico film di Gabriele Muccino con Giovanna Mezzogiorno e Stefano Accorsi in onda su Rai3, è stato visto da 1.254.000 spettatori netti pari ad uno share del 5.3%. Non c'è due senza quattro, in onda su Rete4, è stato visto da 933.000 spettatori netti per il 3.9% di share. Eden – Un pianeta da salvare, in onda su La7, è stato visto da 667.000 spettatori netti per il 3.1% di share. Su Tv8, L'ultima ricchezza, interpretato da Logan Bartholomew, Peter Fonda e Ali Hillis, sequel di The Ultimate Gift, è stato visto da 330.000 spettatori netti per l'1.3% di share. Sul Nove, Sirene è stato visto 279.000 spettatori netti per l'1.1% di share.