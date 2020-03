Lite tra Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas a poche ore dall’inizio del serale di Amici 2020. I due ballerini si sono affrontati in merito alle rispettive qualità sul palco. Il cubano ha accusato l’ucraino di poca umiltà, qualità essenziale per poter continuare a fare strada nella vita e nella danza. Nicolai, invece, sostiene che Javier manchi nella comunicazione, al di là dell’indiscutibile capacità tecnica: “Io dico le cose che penso. Per me non sei espressivo per niente. I grandi ballerini non mi hanno mai dato un giudizio”. Javier gli ha risposto: “Il problema è che tu non sei un grande ballerino. In tutte le compagnie in cui sei stato non sei arrivato in nessuna categoria, te ne sei andato”. “Ma adesso sono primo ballerino in Ucraina” ha risposto Nicolai, servendo al rivale la risposta su un piatto d’argento: “Ma in Ucraina in una compagnia facile, perché non c’è nessuno. Sei il primo ballerino perché sei l’unico che c’è”.

Lo scontro tra Nicolai e Javier

Il confronto tra i due è proseguito su binari scivolosi. “Tu pensi di essere il primo ballerino del mondo ma hai ancora tanta strada da fare, come me, come noi” ha proseguito Javier subito rimbeccato da Nicolai: “Tu non arriverai da nessuna parte. Sei una mer** con me da quando sono arrivato a scuola, perché prima ti sentivi il migliore. Principe non sei e non lo sarai mai, te lo dico con tutto il cuore”.

Chi è Nicolai Gorodiskii

Se Javier Rojas, errori di percorso compresi, è ad Amici dall’inizio dell’anno scolastico, Nicolai è entrato a far parte degli allievi del talent show solo a poche settimane dal serale. Primo ballerino del National Ballet of Ukraine, ha lavorato per il San Francisco Ballet, il Royal New Zeland Ballet e il Croatian National Theater in Zagreb. È arirvato nella scuola chiedendo di pter sostenere l’esame di accesso al serale dopo che un altro ballerino, Ayoub, non era riuscito a superare lo sbarramento.