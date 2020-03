Lo scontro tra Alessandra Celentano e Luciano Cannito ad Amici arriva anche sui social. A commentare quanto andato in onda nel corso dell’ultima puntata del talent show è stata Rossella Brescia, ex ballerina professionista del programma e compagna di Cannito. “Cara Celentano, il mondo della danza sa. Hai detto proprio bene” ha scritto infastidita poco dopo la lite in diretta tra i due. Al tweet ha aggiunto l’hashtag #tenerezza, a rafforzare la sua tesi.

Lo scontro tra Cannito e Alessandra Celentano

Cannito e Alessandra si sono scontrati quando Javier Rojas ha lasciato lo studio di Amici in segno di protesta, dopo avere perso ingiustamente, a suo parere e a parere di Celentano e Giuliano Peparini, una sfida contro Nicolai. Celentano ha dato degli incompetenti ai giudici che hanno votato le due esibizioni, scatenando la protesta di Luciano. “Se tutti sono incompetenti e solo tu non lo sei, io mi farei qualche domanda” ha esordito Cannito, parole alle quali Alessandra ha immediatamente replicato: “Lascia perdere, le domande te le devi fare tu perché dici delle gran cavolate. E sarebbe bene che tu stessi zitto. Tu devi proprio lasciar perdere. Tu non sei in grado e lo sai molto bene. Tu non sei in grado, non io. Siccome io ho le ragnatele, continuo a dire che tu sei un incompetente perché non sai quello che dici. Tu l’altra volta hai bocciato Javier in una cosa dove era eccezionale quindi vuol dire che non capisci niente”. “Se io non capisco niente sarà la storia che lo racconterà” ha aggiunto Cannito, frase alla quale Celentano ha replicato così: “Appunto, e il mondo della danza lo sa. Il mondo della danza sa chi sei tu e chi sono io. Ciao”.

Javier Rojas è rimasto in gara

Lo scontro tra i due ha dato modo a Javier di riflettere dietro le quinte a proposito della sua decisione di abbandonare il talent show nel corso della terza puntata. Convocato da Maria De Filippi in studio, Javier ha ottenuto da Peparini le rassicurazioni che cercava ed è rimasto in gara.